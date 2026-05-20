Technická univerzita Ostrava buduje nové výzkumné centrum za 328 milionů

V areálu VŠB-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) vzniká výzkumné centrum pro materiálový výzkum, nanotechnologie a energetické aplikace. Univerzita ho získá přestavbou objektu N, která bude stát téměř 328 milionů korun bez DPH. Objekt z roku 1992 čeká kompletní modernizace. Novinářům to dnes řekl ředitel Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO Stanislav Mišák.
Dělníci objekt nejprve odstrojí až na nosný železobetonový skelet. Následně ho vybaví novými technologickými rozvody, elektroinstalacemi i vzduchotechnikou. V sedmipodlažní budově s osmým technickým patrem vzniknou nové dispozice místností, které budou zohledňovat potřeby jednotlivých pracovišť univerzity. Budova bude mít nové opláštění i vnitřní povrchy.
Podle Mišáka tak vznikne moderní výzkumné zázemí, které propojí excelentní materiálový výzkum, udržitelnou energetiku a environmentální technologie. "Díky nové infrastruktuře budeme schopni výrazně rozšířit spolupráci s průmyslovými partnery i zahraničními institucemi a nabídnout špičkové podmínky pro výzkumné týmy vedené zkušenými pracovníky s podporou mladých vědců," řekl Mišák.
V budově budou mít zázemí pracovníci CEET, ale také odborníci z Fakulty materiálově-technologické, Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty strojní. V objektu budou i laboratoře zaměřené například na výzkum a vývoj nových metod ukládání elektrické a tepelné energie, rozvoj vodíkových technologií nebo třeba termickou analýzu materiálů. Výzkumníci budou spolupracovat s průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi i dalšími univerzitami v Česku i zahraničí.
Rekonstrukce budovy přinese také energetické úspory, protože bude využívat například LED osvětlení, úspornou vzduchotechniku a instalovány budou fotovoltaické panely. Bude jich 489 a vyrobená energie se bude využívat nejen přímo v budově, ale případné přebytky i pro provoz dalších objektů univerzitního kampusu. Projekt také počítá s využitím dešťové vody.
Stavba je spolufinancována z programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost ministerstva průmyslu a obchodu, které na něj poskytlo dotaci 151 milionů korun. S dokončením přestavby se počítá příští rok v červnu.