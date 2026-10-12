Technická univerzita Ostrava má centrum s polygonem pro testování chytrých aut

VŠB - Technická univerzita Ostrava otevřela nové výzkumně-vývojové centrum s polygonem pro testování chytrých aut či robotických systémů. Centrum poskytne zázemí pro výzkum a spolupráci s průmyslovými partnery. Jeho vybudování včetně vybavení vyšlo na 126 milionů korun a univerzita na něj získala evropské peníze z Operačního programu Spravedlivá transformace. Novinářům to dnes řekl rektor univerzity Igor Ivan.
"Naším cílem není teorie do šuplíku, ale aplikovaný výzkum s rychlým transferem do praxe. Oblasti jako automatizovaná mobilita, humanoidní robotika, senzorické sítě a pokročilá AI představují pro průmysl příležitost, jak ušetřit miliardy korun. Nové zázemí nám dává přesně ty nástroje, které potřebujeme pro rychlé nasazování špičkových inovací do reálného života i provozu firem," uvedl Ivan.
Šestipodlažní objekt bude sloužit například pro výzkum a vývoj automatizovaného řízení vozidel nebo třeba informačních a komunikačních technologií pro průmysl. Jeho součástí je 380 metrů dlouhý polygon, první svého druhu na tuzemských univerzitách. Polygon má různé poloměry zatáček tak, aby ho bylo možné využít k testování autonomních vozidel. Je vytvořen tak, aby zvládl i velké zatížení.
"Podobné polygony jsme viděli například v některých univerzitních kampusech v zámoří, mezi tuzemskými univerzitami jsme ale první. Navíc zde budeme mít k dispozici špičkovou vysokorychlostní 5G síť a další vysokorychlostní komunikační sítě, což je například pro řízení chytré mobility nezbytné," řekl proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
Centrum se podle něj bude věnovat například testování vozidel, která jsou schopna jízdy bez řidiče. "Další část je oblast digitalizace ve výrobě a zavádění digitálních dvojčat pro zvýšení rychlosti výroby. Kolegové například pomáhají transformaci Třineckých železáren. Pak je to také oblast robotiky. Budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky," řekl Šimoník.
Polygon bude podle něj obrovským přínosem, protože nyní musí kvůli testování jezdit mimo areál univerzity. "Musíte auto naložit na podval, odvézt ho, připravit a pak provádět testování. Kolikrát potřebujete testování, které trvá pouze deset minut," uvedl Šimoník. Dodal, že vznikem nového zázemí získali odborníci prostory, v nichž jsou pracovny propojeny s laboratořemi, což ušetří čas i peníze.