Technická univerzita Ostrava obnoví prezenční studium v Mostě

Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava obnoví po několikaleté přestávce prezenční studium v Mostě. Zájemcům nabídne tři obory. Přijímací řízení chce vyhlásit příští rok v lednu. Novinářům to dnes sdělil mluvčí univerzity Jiří Šíma.
"Návrat prezenčního studia do Mostu je pro naši fakultu strategickým krokem. Máme zde více než pětašedesátiletou tradici vzdělávání, na kterou můžeme navázat. Zároveň chceme přinést nové obory, které reflektují proměnu regionu i společnosti," uvedla děkanka Hana Staňková.
V létě fakulta zahájí akreditační řízení a v akademickém roce 2027/2028 chce v Mostě otevřít nové bakalářské studijní programy s navazujícím magisterským studiem. Půjde o Inženýrskou geodézii, Ekonomiku a technologie a Revitalizaci posthornické krajiny.
"Veřejnost nás dosud vnímala především jako školu, která připravuje odborníky pro firmy zaměřené na těžbu uhlí. Tak už to ale dávno není. Studentům v Ostravě i v Mostě nabízíme moderní vzdělávání, které propojuje vysokou odbornou úroveň s praxí i reálnými potřebami trhu práce," řekla Staňková. Studenti se budou moci zapojit do projektů v geodézii, geotechnice, energetice či environmentálních technologiích.
Velký zájem univerzita předpokládá hlavně o program Inženýrská geodézie. "Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů (dronů), využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tohoto studijního programu tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování," řekl mluvčí.
Program Ekonomika a technologie se ve výuce zaměří třeba na stanovování cen surovin, obchodování na komoditních trzích nebo obchodování s kryptoměnami. "Tento komplexně pojatý studijní program reaguje na aktuální potřeby globální ekonomiky a je v českém prostředí unikátem," podotkla Staňková. V Mostě bude kromě prezenčního studia pokračovat i studium distanční, které tam univerzita nabízí.