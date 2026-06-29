Technická univerzita Ostrava otevírá program Technologie v jaderné energetice

Fakulta strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) otevírá nový navazující magisterský program Technologie v jaderné energetice. Reaguje tak na rostoucí poptávku odbornících v oboru. Přijímací řízení začne 1. července, výuka v nadcházejícím akademickém roce. Novinářům to dnes sdělil mluvčí univerzity Jiří Šíma.
"Nový studijní program vzniká jako odpověď na současný rozvoj české i evropské jaderné energetiky, prodlužování životnosti stávajících jaderných bloků, přípravu výstavby nových zdrojů v lokalitě Dukovany a očekávaný nástup malých modulárních reaktorů," řekl Šíma.
Program se zaměřuje na dvě oblasti, kromě jaderné energetiky i na strojírenské technologie používané při výrobě, provozu, údržbě a opravách jaderných zařízení. "Otevřením programu rozšiřujeme nabídku v oblasti, která má mimořádný význam pro budoucnost české energetiky i průmyslu. Fakulta strojní dlouhodobě připravuje odborníky pro náročné technické profese, a právě jaderná energetika je oborem, kde se spojují špičkové strojírenské technologie, vysoké nároky na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost i potřeba úzké spolupráce s praxí," řekl děkan Robert Čep.
Podle garanta programu Iva Hlavatého bude Česko v následujících desetiletích potřebovat odborníky schopné zajistit bezpečný provoz stávajících jaderných elektráren a podílet se na stavbě nových zdrojů.
"Studijní program je unikátní propojením dvou vzdělávacích oblastí: strojírenství a energetiky. Výuka bude koncipována přibližně v poměru 50:50 mezi technologiemi výroby a oblastí jaderné energetiky," řekl Šíma.
Studenti získají znalosti z konstrukce a provozu jaderných zařízení, bezpečnosti a životnosti jaderných bloků, výroby součástí pro jadernou energetiku, svařovacích technologií, kontroly kvality, diagnostiky a oprav zařízení. Seznámí se také s legislativou a technickými předpisy pro jadernou energetiku. Zabývat se budou i prodlužováním životnosti jaderných elektráren.
Na přípravě studijního programu se podíleli odborníci z průmyslu, státní správy i akademické sféry. Studenti budou mít možnost absolvovat odborné přednášky specialistů z praxe, exkurze do jaderných elektráren a průmyslových podniků a zpracovávat diplomové práce ve spolupráci se zaměstnavateli.
Absolventi programu najdou uplatnění například jako odborní pracovníci jaderných elektráren, specialisté na výrobu komponent pro jaderná zařízení, pracovníci technického dozoru a kontroly kvality nebo odborníci zaměření na bezpečnost a životnost energetických zařízení.