Technická univerzita Ostrava představí školákům technické i přírodovědné obory

VŠB - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) chystá na čtvrtek tradiční přehlídku technických, přírodovědných i ekonomických oborů určenou žákům základních a středních škol. Popularizační akce Den Zlepši si techniku nabídne interaktivní i komentované ukázky. Přihlásilo se na ni 1400 žáků a pedagogů ze 40 základních a středních škol z Ostravy a dalších měst regionu. Novinářům to sdělila vedoucí Oddělení marketingu a popularizace Petra Halíková.
Cílem akce je podpořit zájem školáků o studium na třetí největší technické univerzitě v zemi. "Je důležité představovat techniku a vědu žákům co nejdříve, aby si dokázali uvědomit význam těchto oborů a jejich zásadní roli pro budoucnost společnosti i pro své vlastní profesní směřování. Právě přímá zkušenost a možnost vyzkoušet si jednotlivé činnosti mohou zásadně ovlivnit jejich další rozhodování," řekl rektor Igor Ivan.
Na chodbách Univerzitní auly budou připraveny komentované ukázky, které přiblíží například práci geotechniků, bezpečnostních specialistů, elektroenergetiků, konstruktérů automobilů, projektantů staveb, dopravních inženýrů, odborníků na kvalitu, ekonomů, softwarových inženýrů nebo robotiků.
"Důraz bude kladen na srozumitelné vysvětlení principů a praktické ukázky, které návštěvníkům umožní lépe pochopit význam jednotlivých oborů i jejich vzájemné propojení," uvedla Halíková.
Součástí programu, který je připraven od 09:00 do 13:00, bude také vědecká show, která má zábavnou formou přiblížit problematiku energie a jejího využití. Připravena bude v 10:00 a 12:00.
"Akce se dlouhodobě těší vysokému zájmu ze strany škol i veřejnosti. V loňském roce ji navštívilo přes 1000 účastníků, v předchozích letech se návštěvnost pohybovala mezi 1000 až 1500 osobami. Den Zlepši si techniku s VŠB-TUO tak představuje významnou platformu pro popularizaci technického vzdělávání a přibližování studijních i profesních příležitostí," doplnila mluvčí. Do programu se zapojí všech sedm fakult univerzity i výzkumné Centrum energetických a environmentálních technologií.