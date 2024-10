Teplárna Krnov po povodních opět funguje, začátkem týdne plně obnoví dodávky tepla

Veolia musela Teplárnu Krnov odstavit z provozu kvůli rozvodněné řece Opavě 14. září. Od 24. září zajišťoval do krnovských domácností provizorní dodávky tepla a teplé vody záložní zdroj, výtopna Cvilín.

„Včera (v pátek) jsme odstavili výtopnu Cvilín, a Krnov tak opět zásobuje teplárna. Aktuálně z ní proudí plnohodnotné dodávky tepla i teplé vody do minimálně 80 procent krnovských domácností. Disponujeme výrobní kapacitou, která nám umožňuje zásobovat celé město stejně jako před povodněmi, ale stále nás limituje funkčnost výměníkové sítě,“ uvedl ředitel regionu Morava společnosti Veolia Energie Kamil Vrbka.

Podle něj práce na opravách začaly okamžitě po opadnutí vody a pracuje se na nich nepřetržitě. „Hned po povodních jsme měli funkčních 25 výměníkových stanic z celkového počtu 168. Dnes je to 115 a jsou mezi nimi všechny velké výměníkové stanice, které zásobují paneláky a sídliště, kde je nejvyšší koncentrace obyvatel. Na ně jsme se zaměřili přednostně, takže teď nám zbývá opravit menší stanice,“ uvedl Vrbka.

Dodal, že v místech, kde voda způsobila největší škody, hledá firma náhradní řešení a využívá i provizorní výměníkové stanice. „Situace samozřejmě není jednoduchá. Škody jsou místy obrovské, ale těžké to má celý Krnov. A my chápeme, že bez tepla a teplé vody je to pro lidi ještě složitější. Proto nadále fungujeme ve dne v noci na dvanáctihodinové směny. Daří se nám zprovozňovat minimálně deset výměníkových stanic denně, a tak očekávám, že začátkem příštího týdne bude mít teplo a teplou vodu celý Krnov,“ řekl Vrbka.

Zprovoznění Teplárny Krnov znamená obnovení dodávek i pro průmyslové podniky. „Krnovský záložní zdroj, který zásoboval domácnosti, nebyl schopen vyrábět technologickou páru ve specifických parametrech, které vyžaduje společnost Kofola i další podniky. Tento problém zprovozněním teplárny odpadá a my již dodáváme průmyslovým firmám na Krnovsku,“ uvedl Vrbka.