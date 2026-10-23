Těšínská Bajka uvede dětskou detektivku o zázracích přírody

Dětská scéna Bajka v Českém Těšíně na Karvinsku uvede 24. října premiéru inscenace Kulička, která dětem od tří let přiblíží svět přírody prostřednictvím detektivního příběhu. Hlavním hrdinou je brouk hovnivál, kterému přes noc zmizí pečlivě vytvořená kulička trusu. Když nedaleko svého obydlí objeví jinou, podivnou a neforemnou kuličku, vydá se pátrat po tom, co se stalo. Premiéru bude hra mít na Malé scéně Těšínského divadla. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Zuzana Martinčík Glacová.
Inscenace vychází z přirozené dětské zvědavosti a proměňuje diváky v aktivní účastníky pátrání. Společně s hlavním hrdinou hledají stopy, všímají si detailů a snaží se odhalit, kdo kuličky vyměnil a kam se poděla ta původní. Příběh zároveň otevírá dětem svět přírody a ukazuje, že i zdánlivě obyčejné věci mohou skrývat zajímavá překvapení.
"Děti jsou od narození přirození badatelé. Neustále se ptají, zkoumají, zkoušejí a objevují. Chtěli jsme jejich přirozenou zvědavost přenést přímo na jeviště a vytvořit detektivní příběh, ve kterém nebudou jen přihlížet, ale budou pátrat společně s hlavním hrdinou," uvedl režisér a autor textu Braňo Mazúch.
Tvůrci chtějí podpořit dětskou představivost, pozorovací schopnosti a samostatné uvažování. Představení podle nich nenabízí pouze hotové odpovědi, ale dává prostor otázkám a vlastnímu objevování. Hravou formou se děti seznámí také s životem hovnivála, který dokáže odtlačit kuličku trusu mnohonásobně těžší, než je jeho vlastní tělo.
Na divadelní představení navazuje zážitkový workshop pro mateřské a základní školy. Děti v něm využijí své smysly i důvtip, vyzkoušejí si roli malých detektivů a budou poznávat okolní svět z pohledu brouka. Objevování přírody tak pokračuje i po skončení představení.
Text a režii inscenace připravil Mazúch, výpravu včetně scénografie, loutek a kostýmů navrhla Jitka Roušová. Na hudbě spolupracoval Tomáš Neuer, dramaturgii měla na starosti Lena Pešák. V inscenaci účinkují Alžběta Hana Šimáčková, Ewa Kus, Tomáš Neuer a Jakub Tomoszek.
Kulička je první premiérou Bajky v letošní sezoně. Divadlo připravuje také polskou verzi inscenace s názvem Kulka, jejíž premiéra bude 5. prosince na Malé scéně Těšínského divadla.