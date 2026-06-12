Těšínské divadlo chystá premiéru Andersenovy pohádky Sněhová královna

Těšínské divadlo v Českém Těšíně na Karvinsku uvede pohádku Hanse Christiana Andersena Sněhová královna. Výpravná hudební inscenace o odvaze, přátelství a síle lidského srdce uzavře letošní sezonu České scény. Předlohu pro divadlo dramatizovala Lena Pešák. Premiéra bude 13. června. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Zuzana Martinčík Glacová.
"Příběh o nerozlučných přátelích Kajovi a Gerdě patří k nejslavnějším pohádkám dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Když Kaje odvede tajemná postava na saních do dalekého království Sněhové královny, vydává se Gerda na nebezpečnou cestu plnou dobrodružství, kouzel i nečekaných setkání, aby svého kamaráda zachránila," uvedla mluvčí.
Režie hry se ujal Jiří Hajdyla. "Je o moudrosti, která je nad námi a dává nám příležitost z každé situace vyváznout lepší, zkušenější, zralejší. A taky věčnosti, v čem spočívá a čím nám může prospívat," uvedl Hajdyla.
Součástí inscenace jsou také písně Beaty Hlavenkové, která zhudebnila verše Josefa Václava Sládka. Vizuální podobu vytvořila scénografka Kristina Komárková společně s kostýmní výtvarnicí Annou Tichou. Hudební nastudování připravili Miroslav Liška a Beata Hlavenková, autorkou choreografie je Zuzana Burianová.
V roli Gerdy se představí Barbora Sedláčková, Kaje ztvární Kryštof Malec. Titulní postavu Sněhové královny bude hrát hostující herečka Lenka Kucharská Sedláčková.