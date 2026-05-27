Unikát na česko-polské hranici. Těšínské divadlo se pyšní terasou s hvězdárnou

Josef Gabzdyl, ČTK
  12:32aktualizováno  12:32
Sledovat Metro na Googlu
Těšínské divadlo v Českém Těšíně se opětovně může pyšnit velkou neobvyklostí. Součástí renovované budovy jsou i hvězdárna a střešní terasa. Oba prostory jsou novou součástí Těšínského divadelního a kulturního centra (TDKC).
Hvězdářskou kopuli má na své střeše jen jedno české divadlo - v Českém Těšíně....

Hvězdářskou kopuli má na své střeše jen jedno české divadlo - v Českém Těšíně. (27. května 2026) | foto: Těšínské divadlo

Mnoho různých nejen kulturních akcí se uskuteční také na střešní terase...
Mnoho různých nejen kulturních akcí se uskuteční také na střešní terase...
Těšínské divadlo v Českém Těšíně se otevřelo po rok a půl trvající rozsáhlé...
Těšínské divadlo v Českém Těšíně se otevřelo po rok a půl trvající rozsáhlé...
9 fotografií

„Terasa i hvězdárna nabídnou nejen pozorování noční oblohy, ale také komorní kulturní programy, koncerty, autorská čtení, filmové projekce či workshopy,“ sdělila mluvčí divadla Zuzana Martinčík Glacová.

Těšínské divadlo je jediné v Česku, které má hvězdářskou kopuli. Ta už ale jako skutečná hvězdárna sloužit nebude, původní astronomické zařízení totiž bylo odvezeno.

Pozorování oblohy bude možné s pomocí přenosných dalekohledů a projektoru.

Nově otevřená střešní terasa s kapacitou až šedesát lidí bude sloužit koncertům a autorským večerům i tematickým přednáškám a pozorování oblohy. Hvězdárna nabídne komorní prostor pro 38 návštěvníků a umožní pořádání divadelních představení, projekcí, workshopů nebo prezentací.

„Divadlo je obvykle místem, kde divák prožije silný okamžik během jedné inscenace. Tady ale vznikl prostor, který žije neustále. Lidé sem mohou přijít za kulturou, za setkáním, za inspirací i za obyčejným zastavením a pohledem na noční oblohu,“ konstatoval ředitel Těšínského divadla Petr Kracik.

„Krásné. Kultura nezůstává jen na jevišti“

Patronka otevíracího večera, herečka a moderátorka Tereza Kostková, ocenila poetiku celého projektu i propojení kultury s atmosférou hvězdné oblohy. „Je krásné, když kultura nezůstává jen na jevišti,“ uvedla při slavnostním otevření.

Součástí otevření je výstava fotografa Martina Podžorného, která návštěvníkům nabízí snímky noční oblohy a vesmírných scenérií. Expozice vznikla speciálně pro Těšínské divadlo. První akce pro veřejnost bude na střešní terase 31. května.

Rozsáhlá oprava Těšínského divadla skončila loni v prosinci. Trvala 18 měsíců a stála 139 milionů korun. Výsledkem je vznik kreativního TDKC, které propojuje profesionální divadelní provoz, vzdělávací programy a komunitní aktivity (podrobně zde).

Těšínské divadlo vzniklo v roce 1945. Českou scénu o šest let později doplnila polská. Loutková scéna Bajka je součástí divadla od roku 2008. Těšínské divadlo je jediným profesionálním divadlem v Česku, jehož součástí jsou tři umělecké soubory hrající ve dvou jazycích.

To souvisí se silnou polskou menšinou na Těšínsku. Divadlem prošlo mnoho hereckých osobností jako Květa Fialová, Bořivoj Navrátil či Josef Somr.

17. prosince 2025
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Zámky lásky pustoší pražské památky i na Malém náměstí.

vydáno 27. května 2026  13:50

Jungmannovo náměstí

Jungmannovo náměstí

Mlžítka a pítka jsou v létě oázou.

vydáno 27. května 2026  13:49

Praha - metro Karlovo náměstí

Praha - metro Karlovo náměstí

Z vestibulu stanice metra Karlovo náměstí mizí bývalá provozovna . Uprostřed vestibulu je jen konstrukce .

vydáno 27. května 2026  13:49

Havelská

Havelská

Pítko na Havelském trhu je v parném dni oázou.

vydáno 27. května 2026  13:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hromadná nehoda krátce uzavřela D2 ve směru na Brno, srazilo se tam pět aut

Ilustrační snímek

Hromadná nehoda ve středu po osmé hodině ráno uzavřela dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno. Střetlo se tam pět osobních aut. Dálnice byla neprůjezdná několik desítek minut. Záchranáři pomáhali na...

27. května 2026  9:12,  aktualizováno  13:41

Poříční policie v Ústí nad Labem má nová krytá plovoucí stání, vydrží i povodeň

PoĹ™Ă­ÄŤnĂ­ policie v ĂšstĂ­ nad Labem mĂˇ novĂˇ krytĂˇ plovoucĂ­ stĂˇnĂ­, vydrĹľĂ­ i povodeĹ

Poříční policie v Ústí nad Labem má nová krytá plovoucí stání. Dvě garáže slouží pro čtyři lodě, kotveny jsou do břehu, odolají tak podle investora i největší...

27. května 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Noc kostelů 2026: Orloj, deskovky nebo grilovačka. Kterých 5 míst v Praze stojí za vidění?

Staroměstská radnice

Brány stovek chrámů, klášterů, kaplí, refektářů, modliteben či rajských zahrad napříč celou republikou se i letos otevřou v netradičním nočním čase. Akce Noc kostelů nabídne v pátek 29. května 2026...

27. května 2026  13:30

Čínské značky ukázaly nové modely pro český trh, dbají na to nejdůležitější

27. května 2026  13:30

Spoluzakladatelka Binance Yi He mezi nejvlivnějšími ženami byznysu

27. května 2026  13:25

Veletrh inovací Urbis se zaměří příští týden v Brně na odolnost měst a obcí

ilustrační snímek

Na brněnském výstavišti se příští týden od 2. do 4. června uskuteční veletrh Urbis, jehož hlavním tématem je letos odolnost měst a obcí. Dílčími tématy jsou...

27. května 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Pokuta až 10 tisíc korun za čekání na jídlo? Řidiči v Praze řeší u drive-thru absurdní problém

Na fotografii vidíme šest míst. Minimálně jeden ze dvou řidičů zleva parkuje na...

Stála vás někdy zastávka ve fast foodu více než deset tisíc korun? Pokud se budete bezhlavě řídit pokyny personálu restaurace v Praze 5, může se vám to klidně stát. Stačí přitom jen chvilka...

27. května 2026  9:41,  aktualizováno  14:13

Hnutí někdejšího hejtmana Vondráka se zapojí do komunálních i senátních voleb

ilustrační snímek

Hnutí OK někdejšího moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka se chce zapojit do letošních komunálních i senátních voleb. V Opavě bude hnutí kandidovat...

27. května 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.