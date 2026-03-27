Těšínské divadlo otevře hvězdárnu a naposledy uvede drama Amadeus

Těšínské divadlo v Českém Těšíně na Karvinsku pozve tuto sobotu při Noci divadel návštěvníky do kopule hvězdárny a zahraje jim naposledy slavné drama Petera Shaffera Amadeus. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Zuzana Martinčík Glacová.
Divadlo se akce účastní poprvé v nové podobě po rozsáhlé rekonstrukci a s novým názvem Těšínské divadelní a kulturní centrum (TDKC). "Je to pro nás symbolický moment. Noc divadel je oslavou otevřenosti a dialogu, a právě to jsme chtěli vtisknout i novému TDKC. Letos poprvé otevřeme veřejnosti nejen zákulisí, ale i zcela novou hvězdárnu," uvedla šéfka TDKC Petra Slováček Rypienová.
Program se rozprostře napříč celou budovou. Od foyer přes velký sál až po zkušebny, zákulisí a nové prostory centra. "Chceme, aby lidé zažili divadlo jako živý organismus. Aby viděli, kde vzniká inscenace, kde herci hledají výraz, kde se rodí světlo, hudba i kostým. A aby pochopili, že divadlo není jen večer v hledišti, ale dlouhý proces plný pochybností i odvahy," doplnila Slováček Rypienová.
Program začne v 15:00 komentovanou prohlídkou divadla. Herec Petr Sutorý provede návštěvníky starými i nově opravenými částmi budovy. Druhá, noční prohlídka začne ve 21:00. Pro nejmladší diváky je připravena pohádková inscenace Divoženka. V 17:30 uvede Česká scéna ve velkém sále naposledy Amadea Petera Shaffera.
Poprvé po rekonstrukci se divákům otevře také nová hvězdárna coby komorní kulturní prostor s mnohostranným využitím. Divadlo Dokola z Tábora tam uvede ilustrovanou rozhlasovou hru Musí to být na motivy Odcházení Václava Havla.