Těšínské divadlo připravuje pro novou sezonu 13 premiérových představení

Těšínské divadlo v Českém Těšíně na Karvinsku připravuje pro novou sezonu 13 premiérových představení. Pět z nich uvede česká scéna, stejný počet polská a tři premiéry připravuje dětská scéna Bajka. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Zuzana Martinčík Glacová. Na plnohodnotnou sezonu se divadlo chystá po dvou letech rekonstrukce své budovy, kdy fungovalo v provizorních podmínkách.
"Rekonstrukce budovy Těšínského divadla je úspěšně dokončena a diváci se mohou těšit na komfortnější prostředí i intenzivnější divadelní zážitky. Nová sezona přináší dramaturgicky pestrý program, který propojuje klasické tituly s aktuálními tématy i mezinárodní spoluprací," uvedla.
Ředitel divadla Petr Kracik uvedl, že na první sezonu po dokončení rekonstrukce dlouho čekali. "Po náročném období rekonstrukce se konečně vracíme k plnohodnotnému provozu a chceme divákům nabídnout to nejlepší z toho, co divadlo umí. Silné příběhy, emoce i společné sdílení," uvedl Kracik.
Jedním z vrcholů sezony bude podle pracovníků divadla společný projekt České a Polské scény, kterým je inscenace románu Jméno růže Umberta Eca. Výpravná adaptace nabídne divákům napínavý příběh s hlubokým filozofickým přesahem, který umožňuje spojit síly u mimořádně náročného a velkorysého titulu. "Jméno růže je fascinující titul, který v sobě spojuje detektivní napětí s otázkami víry, pravdy a svobody myšlení," uvedla dramaturgyně České scény Magdalena Marie Franková. Inscenace bude uváděna česky i polsky.
Polská scéna v nové sezoně připomene 75 let od svého vzniku. K této příležitosti uvede drama Wesele (Veselka) Stanislava Wyspianského v režii uměleckého šéfa Bogdana Kokotka. Dramaturgii doplní adaptace románu Sen o stromě norské autorky Maji Lunde, která otevírá aktuální ekologická témata.
"Nadcházející sezona je pro Polskou scénu výjimečná. Vracíme se ke kořenům i k zásadním titulům polské dramatiky, ale zároveň otevíráme témata, která rezonují dnešním světem. Chceme být divadlem, které spojuje tradici s aktuálností," řekla dramaturgyně Polské scény Joanna Waniová.
Tři premiéry připravuje scéna Bajka, která se věnuje programu pro děti. Ty se mohou těšit například na pohádku Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce.
Rozsáhlá rekonstrukce Těšínského divadla skončila loni v prosinci. Trvala 18 měsíců a stála 139 milionů korun. Výsledkem je vznik kreativního Těšínského divadelního a kulturního centra (TDKC), které propojuje profesionální divadelní provoz, vzdělávací programy a komunitní aktivity.
Těšínské divadlo v Českém Těšíně vzniklo v roce 1945. Českou scénu o šest let později doplnila polská. Loutková scéna Bajka je součástí divadla od roku 2008. Těšínské divadlo je jediným profesionálním divadlem v ČR, jehož součástí jsou tři umělecké soubory hrající ve dvou různých jazycích. To souvisí se silnou polskou menšinou na Těšínsku. Divadlem prošlo mnoho hereckých osobností jako Květa Fialová, Bořivoj Navrátil či Josef Somr.