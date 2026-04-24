Těšínské divadlo v Českém Těšíně uvede pohádku Pták Ohnivák a liška Ryška

Dětská scéna Bajka Těšínského divadla v Českém Těšíně na Karvinsku uvede na své Malé scéně pohádkový příběh Pták Ohnivák a liška Ryška. Inscenace plná kouzel, symbolů a naděje je učena malým i velkým divákům. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Zuzana Martinčík Glacová. Premiéra bude 25. dubna.
Pták Ohnivák, mytická bytost slovanských legend, se v inscenaci stává symbolem prchavého štěstí. "Pro mě je symbolem nepolapitelného štěstí, po kterém toužíme. Můžeme ho prožít, ale nedá se spoutat a vlastnit," vysvětluje režisér inscenace Pavel Gejguš. Výraznou roli podle něj v příběhu hraje i liška Ryška, moudrá a hravá průvodkyně, která pomáhá kralevici na jeho cestě.
Inscenace vychází z poetiky tradičních pohádek a vrací se k odkazu Karla Jaromíra Erbena. Tvůrci se rozhodli zachovat původní jazyk i symboliku. "Naší snahou nebylo Erbena aktualizovat, ale zachovat ho co nejvíce v původním znění. Má smysl se vracet k základním symbolům a poselství, které nám předává," doplil režisér. Vizuální podobu inscenace vytvořila scénografka Iva Ščerbáková, která pohádku oblékla do stylizovaného středověkého hávu. Scéna se před diváky rozevírá jako hravé leporelo a zve je na cestu plnou fantazie, proměn a překvapení.
Pták Ohnivák a liška Ryška je pohádkou o touze, která prověřuje odvahu a vytrvalost, ale také o schopnosti vidět to nejdůležitější, tedy dobro, soucit a radost, které mohou proměnit celý svět. Premiéra se uskuteční v sobotu 25. dubna v 16:00 na Malé scéně Těšínského divadla.