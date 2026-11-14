Galerie města Třince představí výstavu mladé české výtvarné umělkyně Judity Levitnerové Studénky s názvem Věk léta / The Age of Summer. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu ve výstavním prostoru kulturního domu Trisia. Výstava potrvá do 8. ledna. ČTK to dnes za pořadatele řekla Adéla Majerová.
"Levitnerová patří k představitelkám nejmladší generace českých výtvarných umělkyň. Je laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Ve své tvorbě propojuje klasickou malbu s experimentálními a intermediálními postupy. Významnou roli v její práci hraje textil, který vnímá nejen jako výtvarný materiál, ale také jako nositele paměti, doteku a ženské zkušenosti," uvedla.
Umělkyně podle ní prostřednictvím tradičních textilních technik vytváří současný vizuální jazyk a otevírá témata genderových rolí a materiální kultury. Textil tak v její tvorbě přesahuje svou praktickou funkci a stává se prostředkem osobního i společenského vyjádření. "Kurátorkou výstavy je Tereza Sikorová," doplnila.
Levitnerová Studénka vystudovala Ostravskou univerzitu a magisterské studium absolvovala na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Intermédií, kde nyní působí jako doktorandka. Ve své disertační práci se věnuje současnému informelu a feministickým aspektům výtvarné tvorby. Cenu Jindřicha Chalupeckého získala v roce 2024. Své práce prezentovala na řadě výstav doma i v zahraničí.