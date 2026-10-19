Tichá na Novojičínsku má novou vodní nádrž, má pomoci i v ochraně před povodněmi

V Tiché na Novojičínsku vznikla na levostranném přítoku říčky Tichávky vodní nádrž Polachy. Stavba nedaleko fotbalového hřiště bude zásobníkem vody a má přispět k protipovodňové ochraně obce. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová. Stavba vyšla na necelých šest milionů korun.
"Nejedná se jen o krajinotvorný prvek, který podpoří biodiverzitu. Hraje také důležitou roli v protipovodňové ochraně i v boji se suchem. Nová přehrada zvýší retenční schopnost krajiny a napomůže lepšímu hospodaření s vodou. Taky v této lokalitě zpříjemní mikroklima," uvedl radní pro životní prostředí Pavel Staněk (SPD, Trikolora a PRO). Nádrž bude sloužit i k tréninku mladých hasičů nebo zavlažování nedalekého fotbalového hřiště.
Nádrž začala obec stavět letos v únoru. S financováním jí pomohlo ministerstvo zemědělství, od něhož získala dotaci 1,4 milionu korun. Půl milionem korun přispěl i kraj. "Během výstavby se ukázalo, že výkopové zeminy měly jiné složení, než se podle projektové dokumentace očekávalo, a tak byl nedostatek materiálu na jílové těsnění hráze," uvedl Staněk. Stavba se kvůli tomu prodražila o přibližně 550.000 korun. Obec se proto obrátila na kraj s žádostí o finanční podporu.