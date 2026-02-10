Naplníte krmítka zobáním pro ptáčky a vlašskými ořechy krmítka pro veverky. Do krmítka dosáhnou i ti nejmenší.
Projdete se celým Faunaparkem. Pohovoříte o jeho historii a budoucnosti. Únorová krmící procházka Faunaparkem je na programu v neděli 15. února od 15 do 17 hodin.
Zdejší domácí zvířátka se na vás moc těší, nejvíce Madlenka, Tina a Kájínek. Obzvláště milují ledový salát.
Králičkům, husám, kačenkám a slepicím přineste salát, kedluben, květák, zelí mrkev či jablíčka.
Parta místních pěti kočiček pod vedením miluje kočičí konzervy a kapsičky.
Ve Faunaparku mají dostatečné zásoby a proto nenoste: suché pečivo, skořápky, kaštany a žaludy.
Vstupné je dobrovolné. Park se otevírá v 15.00.