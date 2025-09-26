Víkend láká na oslavy svatého Václava, do přírody či na Feldküche Fest s polními kuchyněmi

Poslední týden v září láká na svatováclavské oslavy, zajít si ale můžete také do přírody, na zámek, anebo se něco dozvědět o vojenských polních kuchyních.
ilustrační snímek

Svatováclavská jízda

Historické automobily a motocykly pojedou v neděli tradiční Svatováclavskou jízdu. Její účastníci se od 8 hodin představí v parku zámku Kunín na Novojičínsku, odkud v 10 hodin vyjedou směr Příbor. Zde se veterány představí od 10.30 na náměstí Sigmunda Freuda. Dalšími zastávkami jízdy jsou ve 12 hodin Kopřivnice (na parkovišti společnosti Tatra) a Nový Jičín. Tam se účastníci Svatováclavské jízdy ukáží od 14 hodin na Masarykově náměstí.

Na Palkovické hůrky

Za mechorosty na Palkovické hůrky, tak se jmenuje sobotní exkurze do přírody, kterou pořádá Muzeum Beskyd. „Oblíbená bryologická exkurze je opět tady! Sraz je v 9.30 na parkovišti při jihovýchodním okraji Dolního Sklenova u Hukvald. Trasa tentokrát povede po naučné stezce kolem Janáčkovy lavičky na Zadní Babí horu, pak dále do oblasti Babí hory a údolím potoka Podlesí zpět,“ zvou pořadatelé.

Stezka pro děti

Na Svatováclavskou stezku pro děti se mohou vydat zájemci v Opavě. „K oslavám státního svátku se přidáváme prohlídkami prostor kostela sv. Václava a unikátního obrazu zobrazující právě výjev zavraždění sv. Václava,“ uvádějí organizátoři. „Pro naše nejmenší návštěvníky potom budou v kostele připraveny od 10 do 17 hodin samoobslužné aktivity, hry a výtvarné úkoly. Díky plnění úkolů a aktivitách na několika stanovištích načerpáte informace o osobnosti sv. Václava.“

Pohádkový lesopark

V Orlové dnes mohou děti s rodiči vyrazit na pohádkovou stezku. Lesopark Orlová se totiž od 15 do 18 hodin promění v říši pohádek. Účastníky čeká cesta pohádkovým lesem a stanoviště s úkoly pro malé i větší děti. Na startu děti přivítají Červené Karkulky s košíky a rozdají jim kartičky se stanovišti. Po splnění úkolů i sladkou odměnu. Na stezku jsou dva výchozí body: u letního kina a u restaurace Koliba. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Food Day

Putovní Food Day Festival míří do Krnova. Na tamním zámku budou zítra od 10.00 tři desítky stánků s-kuchyněmi z celého světa, zábavná zóna pro děti i třeba soutěž v pojídání jídla na čas či soutěže o hodnotné ceny zúčastněných stánkařů.

Růže pro hraběnku

Scénky v zámeckých pokojích, prohlídku s floristou anebo na půjčovnu kostýmů nabídne víkendový program na zámku v Kuníně. Komentované prohlídky výstavy Růže pro paní hraběnku s jejím hlavním autorem floristou Slávkem Rabušicem budou zítra v10.00, 12.00 a 14.00, v neděle od 10.00, 14.30 a od 15.30. K vidění bude i duel dvorních zahradníků aneb kostýmovaná představení v podání Šáruš History Fashion. Zítra od 18.00 bude možné vyrazit na noční procházku zámkem a v neděli v 8.00 odstartuje v zámeckém parku Svatováclavská jízda. Součástí slavností Růže pro paní hraběnku bude i půjčovna kostýmů po oba víkendové dny od 9.00 do 17.00.

Feldküche Fest

Zažijte minulost všemi smysly a přijďte na historicko-gurmánskou akci, která vás přenese zpět do 20. století! V Chotěbuzi se zítra od 10 do 18 hodin koná sraz vojenských polních kuchyní. Budete moci ochutnat dobové speciality, prozkoumat bunkry a historická ležení v doprovodu odborníků v dobových uniformách, sledovat napínavou bojovou ukázku či objevit mnohá další překvapení.

Zamykání Odry

Vodácká sezona na řece Odře u Bohumína vyvrcholí zítra – vodáci vyrazí na letošní poslední plavbu, aby symbolicky uzamkli místní chráněné meandry. Vodáci se sejdou okolo 9.30 na nástupním místě ve Starém Bohumíně, poté se vydají na sedmikilometrovou cestu do Zabełkówa. Město zapůjčí lodě i vybavení za symbolickou cenu – dvoumístnou kánoi za 100 korun, čtyřmístný raft za 200 korun. Po doplutí do Zabełkowa mají vodáci zajištěnu dopravu zpět na místo startu.

Den otevřených dveří

Na sváteční neděli – Den české státnosti – připravila Ostrava pro veřejnost tradiční den otevřených dveří s bohatým programem jak na samotné Nové radnici, tak přilehlém Prokešově náměstí. Zábavné odpoledne, které potrvá od 14 do 18 hodin, se ponese v retro duchu.

