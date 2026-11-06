Tipy na víkend: V Jistebníku vyloví rybník Bezruč, nejen v Orlové budou běhat

  6:33
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Bohatá je nabídka akcí, které můžete navštívit o víkendu v Moravskoslezském kraji. Vyberete si z našich tipů:

Movember run

Sport, prevence, pomoc druhým a program pro celou rodinu. To vše v sobě spojuje orlovský Movember run, který se uskuteční již zítra od 9.00 v Lutyni u Domu kultury Orlová. Letošní 5. ročník ročník nabídne několik běžeckých tratí, nově také firemní a týmové štafety, vystoupení písničkáře Jiřího Krhuta a bohatý doprovodný program.

Pro nejmenší bude připravena trasa na 400 metrů, následovat bude 1 km a tradiční tratě na 3,5 km a 9 km. Jednou z novinek letošního ročníku jsou také čtyřčlenné štafety 4 × 2 km. A přestože akce Movember tradičně upozorňuje především na mužské zdraví, letošní ročník chce ještě výrazněji připomenout, že prevence se týká také žen.

Studentky lékařské fakulty zde návštěvníkům přiblíží význam prevence onkologických onemocnění a poradí, jak správně pečovat o své zdraví. K dispozici budou také anatomické modely varlat a prsou, na kterých si zájemci budou moci prakticky vyzkoušet správné postupy samovyšetření.

Výlov Bezruče

Tradiční podzimní výlov rybníka Bezruč v Jistebníku se letos koná ode dneška do neděle. Čerstvé ryby se budou prodávat výhradně přímo na hrázi rybníka Bezruč přibližně od 8.00 do 15.00. Na místě si lze zakoupit čerstvé ryby včetně možnosti jejich zpracování. K dispozici bude kapr, amur, tolstolobik, sumec, štika, candát a další druhy podle aktuálního výlovu. Přímo v místě výlovu budou rovněž stánky s občerstvením, kde můžete ochutnat smaženého kapra, tradiční placky, kávu nebo svařené víno.

Výstava koček

Ostravské Trojhalí na Karolině v centru města hostí zítra a v neděli Mezinárodní výstavu koček všech plemen. Na letošní výstavě se zítra navíc uskuteční i speciální soutěž veteránů, tedy koček starších sedmi let. Výstava bude po oba dny přístupná od 9.00 do 17.00.

Hornická desítka

Jeden z největších běhů v republice s účastí pravidelně přesahující dva tisíce běžců všech věkových kategorií se bude konat zítra u Národního domu ve Frýdku-Místku. 39. ročník Hornické desítky, která je určena veřejnosti od nejmenších dětí po veterány, začne v 9.30 závody mládeže.

Den válečných veteránů

U příležitosti Dne válečných veteránů se na Městském hřbitově v Otické ulici v Opavě bude v neděli konat prohlídka, jejímž tématem budou vojáci na tomto místě pochovaní. Provázet bude Zdeněk Kravar ze Zemského archivu v Opavě. Den válečných veteránů se celosvětově slaví 11. listopadu, na den výročí ukončení první světové války.

Prohlídka zavede návštěvníky do oddělení pro ty, kteří zahynuli v první i v druhé světové válce, a navštíví také hroby významných generálů, důstojníků, ale i řadových vojáků, kteří zemřeli ve válečných konfliktech mezi léty 1866 až 1945. Začátek je v 14.00, odhadovaná délka prohlídky je 90 minut. V případě velmi špatného počasí se prohlídka ruší a vstupné bude vráceno.

Slavnost svatého Martina

Víno, husí speciality i průvod nabídne i letos na tradiční ostravská Slavnost svatého Martina. Uskuteční se zítra od 11.00 hodin ve Vile Hanse Ulricha na Sokolské třídě 26 a jejím okolí.

„Svatomartinská slavnost je přesně ten typ akce, který má smysl dělat i dnes. Lidé si během ní mohou vychutnat dobré jídlo a víno, poslechnout si hudbu, potkat se s přáteli, ale zároveň si připomenout tradici, která má v českém prostředí své pevné místo,“ říká Marcela Mrózková, ředitelka pořádajícího Centra kultury a vzdělávání.

Návštěvníky čeká svatomartinské menu, degustace mladých vín a dobový jarmark s nabídkou tradičních řemeslných výrobků. Na své si přijdou také milovníci dobrého jídla: stánky nabídnou husí speciality, masné pochoutky i další dobroty.

Řemeslníci představí originální výrobky, které mohou návštěvníci nejen obdivovat, ale také si odnést domů. Zábava čeká i na děti, pro které je připraven program v podobě dřevěného vyhlídkového kola, zvířátek, dílniček a malování na obličej. Jedním z vrcholů programu bude tradiční průvod.

V 17.00 hodin vyrazí z Masarykova náměstí směrem k Vile Hanse Ulricha Martin na bílém koni s družinou. Průvod připomene starý svatomartinský zvyk spojený nejen se samotným světcem, ale také s obdobím, kdy se příroda ukládá k zimnímu spánku a přichází čas prvních mrazů.

Strašidelný zámek

Vydejte se zítra na strašidelnou cestu komnatami a sklepením zámku Linhartovy v Městě Albrechticích na Bruntálsku, kde na vás budou čekat duchové, záhadné postavy a nejedno překvapení. Návštěvníky čeká večer plný tajemna, zábavy a příjemného mrazení v zádech. V 17.00 začne strašení na zámku, ve 20.00 bude k vidění ohňostroj a strašidelná atmosféra i s občerstvením potrvá až do 22.00.

Oldies party

Už dnes ožije Obecní dům Družba v Karviné tancem, maskami a hity, které už přežily pěkných pár módních vln. Městský dům kultury Karviná zve všechny na velkolepou Halloweenskou Oldies Party! Bude se tančit od 19 hodin a jede se „do mrtva“, respektive do druhé hodiny ranní.

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