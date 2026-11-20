Ohnivá Ostrava
Už zítra zažije Ostrava další ročník pekelné show! Od 13.30 do 20.30 se areál Libros ve Slovenské ulici v Přívoze promění v děsivě magické místo, kde se uskuteční největší Krampus Lauf v Moravskoslezském kraji. Připravte se na jedinečnou podívanou, kdy se stovky démonických masek projdou mezi návštěvníky a vytvoří atmosféru, na kterou jen tak nezapomenete. Odpoledne nabídne bohatý doprovodný program – hudbu, adrenalinové drift jízdy, projížďky pekelným kočárem nebo na ohnivé čtyřkolce, ohnivou a pyro show, velkolepý ohňostroj a spoustu dalšího.
Kůzlátka a vlk
Loutkářský soubor Krnováček zahajuje již svou 74. sezonu s novou pohádkou pro děti – Kůzlátka a vlk. Ta bude k vidění v neděli od 15.30 ve Velkém sále SVČ Krnov. Přijďte si zpříjemnit nedělní odpoledne s pohádkou pro celou rodinu. Vstupné je 60 korun.
Burza gramodesek
Všichni milovníci vinylů jsou zváni na burzu gramodesek do hudebního klubu Hard Cafe v Karviné. Zítra od 17.00 do 19.00 si tam budou moci pořídit nové kousky do sbírky, prohrabat se klasickými alby i hudebními raritami a potkat další hudební nadšence.
Vánoční trhy
Centrum Opavy se ode dneška znovu proměňuje v místo adventních setkávání. Vánoční trhy na Horním a Dolním náměstí potrvají do 23. prosince a nabídnou stánky s občerstvením, punčem, drobnými dárky i dalším vánočním sortimentem. Chybět nebude vánoční strom ani kulturní program. Hned dnes tam v16.30 vystoupí Lucie Třešňáková s písněmi Ivety Bartošové a v 18.30 hodin Petr Kolář. Na pódiu se během následujících týdnů vystřídají známí interpreti, opavské kapely, školy i pěvecké sbory. Návštěvníci se mohou těšit například na Švihadlo, Honzu Kalouska s kapelou, Fleret, Argemu, Yvettu Blanarovičovou, Michala Hrůzu, Jaroslava Uhlíře s kapelou, Kofe-in, Abraxas, Turbo či Lenny. Ve vybraných víkendových dnech se na náměstí vrátí také Vánoční farma se živými zvířaty, program doplní Čertovský karneval, vystoupení základních škol, ZUŠ Opava a další akce pro děti i dospělé.
Tomáš Kačo a večer pro klavír
Klavír zítra stane středobodem jednoho výjimečného večera. Pianista Tomáš Kačo k němu v Beskydském divadle v Novém Jičíně pozve hosty různých generací i hudebních zkušeností – od nejmladších žáků ZUŠ přes amatérské hudebníky až po profesionální umělce. Během večera zazní klasická hudba, jazz i pop. Začínající hudebníci se budou střídat se zkušenými interprety. Benefiční koncert na podporu sbírky Klavír pro Beskydské divadlo začne v 19.00. Výtěžek z prodeje vstupenek bude věnován na pořízení nového koncertního křídla.
Bleší trh
Vezměte vše, co vám doma překáží, přebývá, zůstalo z pozůstalosti po babičce a dědovi a stavte se na Bleší trh, který se koná zítra od 8.00 do 12.00 na parkovišti před budovou ATIS v Bruntále.
Festival svobody
Co se stane, když postavíte deset rostlin konopí na pražské náměstí a vyzvete kolemjdoucí, aby je zalili? A co když necháte seniory volit mezi kampaní založenou na pravdě a kampaní plnou lží? I o tom bude dnes od 17.00 ve Velkém sále Knihovny Třinec vyprávět na Festivalu svobody v Třinci Jan Látal z projektu CzeXperiment, jenž pomocí sociálních experimentů otevírá důležitá společenská témata. Zítra v třinecké knihovně Festival svobody vyvrcholí od 14.00 pásmem inspirativních setkání s osobnostmi z různých oborů – tentokrát na téma Na vlastní oči. Dostaví se novinář František Trojan, místní rodačka, lingvistka a novinářka Julie Kaletová, fotograf, dokumentarista, cestovatel a humanitární pracovník Jiří Pasz a přední český evoluční ekolog, biolog a průzkumník biologických sítí Pavel Drozd.
Beskydský slavík
Po castingu, ze kterého vzešli ti nejlepší, přichází chvíle, na kterou všichni čekali! Na Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku se dnes od 16.00 odehraje finále Beskydského slavíka, pěvecké soutěže pro mladé nadějné talenty. Čeká vás pořádná dávka hudby, energie, emocí a skvělých vystoupení.
Jaroslav Zahradník
Už jen do neděle můžete v Historické budově v Českém Těšíně na Karvinsku zhlédnout výstavu Jaroslav Zahradník (1890–1977) historičky Lenky Novákové. Expozice představuje jedinečný soubor kreseb Jaroslava Zahradníka dokumentujících kulturní dědictví regionu. Všestranně orientovaný autor působil jako dobrovolný muzejní pracovník a ve svých dílech zachytil úchvatnou architekturu Těšínska, autentické interiéry, řemeslné nářadí a každodenní život místních obyvatel.
Mistrovství v pexesu
Máte skvělou paměť a bleskový postřeh? Přijďte poměřit síly v legendární české hře pexeso a zabojujte o titul mistra České republiky pro rok 2026. Turnaj, který se hraje zítra ve Středisku volného času Klíč ve Frýdku-Místku, je rozdělen do věkových kategorií od dětí až po dospělé veterány, takže šanci na vítězství u hracích stolů má opravdu každý. Hrát se bude od 9.00 do 12.00, turnaj vyvrcholí vyhlášením výsledků kolem 13.30. Přijďte dokázat, že vaše mozkové závity jedou na maximum!