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Na příkaz císaře
Jedinečné a nefalšované souboje těžkooděnců v plných zbrojích na sekery palcáty i meče se chystají o víkendu na hradě Sovinec v Jiříkově na Bruntálsku. Koná se tam totiž jedna z největších událostí sezony - pod tradičním názvem Na příkaz císaře se uskuteční víkend plný udatných rytířů, řinčení zbraní a středověké atmosféry. Návštěvníci se mohou těšit na velkolepý rytířský turnaj, ve kterém se střetnou těžkooděnci v plné zbroji, program doplní vystoupení kejklířů, sokolnické ukázky dravců a dobové tržiště. Zítra se navíc koná od 20.00 i večerní program.
Hravé léto i koncert
Muzeum Těšínska připravilo na zítřek dvě akce. V Muzeu trojmezí v Jablunkově pokračuje program Hravé léto. Nejen děti si mohou užít prázdniny plné zábavy, tvoření a objevování - hosty totiž čekají kvízy, edukační bojovky, tematické hry, tvořivé dílny a stavebnice inspirované historií, přírodou i tradicemi Těšínského Slezska. Historická budova Muzea Těšínska v Českém Těšíně na Karvinsku pak zítra od 17.00 hostí Koncert na dvorku. v němž brněnská kapela Early Times zahraje tradiční bluegrass s moderním pojetím a jedinečným českým nádechem.
Hrčavský grunt
Vaření z regionálních potravin, pestrý doprovodný program a mnoho aktivit pro děti nabídne zítra v Hrčavě na Frýdecko-Místecku projekt Poznej svého farmáře zaměřený na podporu regionálních potravin v Česku. Hrčava je pátou zastávkou projektové tour, jejímž základem je rozsáhlý farmářský trh, kde je pestrá nabídka potravin z daného regionu. Chybět nebude komentované vaření, během nějž kuchař uvaří tři různé pokrmy, které budou zdarma k ochutnání. Připraven bude zábavný program pro děti, při kterém se dozvědí důležité informace o zemědělství a potravinách. Na stanovištích je také čeká mnoho her, za jejichž splnění je čeká odměna.
Výlet v RTO
Nezapomenutelný zážitek v unikátní atmosféře skýtá zítřejší dvouhodinový výlet z Bílovce na Novojičínsku, jehož cílem je prohlídka větrného mlýna v Nových Dvorech a rodinné ekofarmy ve Staré Vsi u Bílovce. Účastníky totiž poveze na komentovanou zážitkovou prohlídku historický autobus Škoda RTO. Start a cíl je u Muzea Bílovec v Zámecké ulici. V novodvorském větrném mlýně, který je unikátní dvojitým mlýnským složením, účastníci ochutnají chleba ze špaldové mouky a budou si moci umlít mouku na rotačním mlýnku. Autobus odjíždí od muzea ve 14.00.
Čertův poklad
V 9.30, 10.45, 14.00 a 15.15 bude zítra i v neděli na zámku v Hradci nad Moravicí k vidění padesátiminutové pohádkové představení Čertův poklad. Přijďte si vychutnat pohádku o princezně Jasmíně, která čeká na svého ženicha, a aby poznala jeho pravou povahu, vymění se se svou služkou Žofií.
Festival psích radostí
Přijďte si užít den plný psího štěkotu, radosti a společných zážitků s vašimi čtyřnohými parťáky! Festival psích radostí se koná zítra v ostravském Avion Shopping Parku a jeho součástí budou od 10.00 do 17.00 praktické ukázky i workshopy.