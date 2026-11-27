Adventní koncert
Adventní koncert můžete navštívit zítra od 18.00 V Římskokatolickém kostele sv. Hedviky v Doubravě.
„Pro velký loňský úspěch u nás i letos vystoupí špičkové multižánrové vokální kvarteto Bohemia Voice. Těšit se můžete na výjimečné hlasové souznění čtyř výrazných pěveckých osobností, které se představí ve složení: Lenka Adámková – soprán, Elin Špidlová – mezzosoprán, Bronislav Palowski – tenor, Dalibor Buranda – baryton,“ uvedla Jiřina Ferenčíková se spolku Naše Doubrava. „Soubor si pro Doubravu opět připravil originální hudební program plný známých melodií, svátečních skladeb a jedinečné adventní atmosféry.“
Ostravské Vánoce
Slavnostní zahájení Ostravských Vánoc 2026 a rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí čeká zítra v 18.00 návštěvníky ostravských vánočních trhů. Kromě adventních trhů přináší akce, která potrvá do 23. prosince, také koncerty, programy pro děti, vyhlídkové ruské kolo, bezplatné bruslení, vánoční kino a další atrakce. Ostravské Vánoce organizuje město Ostrava prostřednictvím společnosti Černá louka. Novinkou bude na Masarykově náměstí, které je i letos hlavní scénou akce, například monumentální umělecká světelná instalace s názvem Vánoční kruh. Jde o světelnou scénografickou konstrukci odkazující k industriálnímu rázu města.
Ondřejská pouť
Tradiční pouť k uctění památky svatého Ondřeje se koná v neděli na hradě Hukvaldy. „Využijte příležitosti a navštivte hrad i v zimních měsících v době, kdy už bývá standardně zavřeno. Ondřejská pouť má již několikaletou tradici a letošní rok nebude výjimkou,“ zvou pořadatelé. „Srdcem celé události bude historická kaple sv. Ondřeje, kde se v 9 hodin uskuteční slavnostní poutní mše svatá. Kromě duchovního zastavení se návštěvníci mohou těšit na bohatý kulturní doprovod. Atmosféru podtrhnou hudební vystoupení několika uskupení a na své si přijdou i milovníci historie.“ V 10.00 na hrad přijede Lašský král se svou družinou, v 11.00 si mohou zájemci poslechnout přednášku o svatém Ondřeji, ve 12.00 vystoupí Sbor Bystrouška. Akci doprovodí prodejní stánky.
Zimní zámek Raduň
„Cítíte, že se v předvánočním shonu vytrácí pravá sváteční nálada? Přijďte zpomalit a nasát vánoční atmosféru do nádherně vyzdobených prostor raduňského zámku. Zveme vás na kouzelné vánoční prohlídky zámku Raduň, které se konají o adventních víkendech a také od 27. do 30. prosince,“ lákají pořadatelé. Zítra i v neděli je zámek otevřený od 10 do 15 hodin. „ Co vás čeká? Prohlídka svátečně dekorovaných reprezentačních místnost, vyprávění o původu a vývoji adventních a vánočních tradic či historické příběhy vánočních stromků a proměn obdarovávání.“
Jarmark v Novém Jičíně
Adventní jarmark začíná zítra na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Stánky prodejců se otevřou v 9 hodin, v 17.00 se na adventním věnci rozsvítí první svíce, o čtvrt hodiny později začíná koncert kapely ReLucie, v 19.00 vystoupí skupina Apači. „Součástí letošního Adventního jarmarku bude také nová atrakce – 15 metrů vysoké vyhlídkové kolo, které návštěvníkům nabídne jedinečný pohled na adventně vyzdobené náměstí,“ lákají pořadatelé.
Zpívání na schodech
Krnovský dámský sbor Legato vystoupí zítra od 17.00 na bruntálském zámku se svým vánočně laděným koncertem nazvaném Zpívání na schodech. „Přijďte si užít začínající vánoční atmosféru!“ zve pořádají Muzeum v Bruntále.