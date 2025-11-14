Kam na víkend? Do světa fantastiky, za svatým Martinem, vínem, ale i třeba drátováním

  7:00
Pokud řešíte, jak využít víkendové volno, ať už s dětmi, anebo sami, přinášíme vám několik tipů na zajímavé akce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Archiv pořadatelů

Vyberete si některou?

Svatomartinská vinná stezka

Oslavy svátku svatého Martina pokračují dnes v Opavě oblíbenou Svatomartinskou vinnou stezkou, kterou si mohou užít návštěvníci z širokého okolí. Akce tradičně nabízí mnoho zastávek napříč celým městem, kde budou mít účastníci možnost ochutnat desítky druhů svatomartinských a mladých vín. Začátek stezky je plánován na 16. hodinu. Finální program slavností a zapojené provozovny do stezky naleznete internetové adrese www.opavske-slezsko.cz.

Festival Habibi

Již tradiční festival orientálního tance Habibi se koná o víkendu ve Středisku volného času v Rýmařově na Bruntálsku. „Každý ročník stále vylepšujeme, stále se učíme, nabíráme zkušenosti, dojmy, sbíráme vaše krásné emoce a snažíme se je v co nejčistší formě vrátit. Především však chceme oslavit to, že my, tanečníci, nejsme rivalové, ale jedna velká rodina. A s takovou myšlenkou přistupujeme i k celému festivalu,“ uvádí organizátorka Anniya, která je čtyřnásobnou mistryní republiky v oriental show, vítězkou mnoha dalších mezinárodních i tuzemských soutěží. Zítra se v Rýmařově soutěže dospělých v kategoriích Teen+, Adults, Women, Ladies a Golden, v neděli jsou na programu workshopy a Habibi Show, na pondělní svátek je naplánována soutěž dětí pro kategorie Mini, Children, Juni a Teen.

KoprCon

KoprCon aneb Setkání fanoušků fantastiky všeho druhu s programem pro milovníky filmů, knih, her i technologií, které lidskou představivost vedou za hranice všednosti, se koná ode dneška do neděle v prostorách ZŠ Dr. Milady Horákové v Kopřivnici. Program KoprConu je rozdělen do sedmi linií a v souhrnu nabídne víc než sto hodin programu. Návštěvníci se mohou těšit na odborné i vtipné přednášky, besedy, projekce, workshopy, herní turnaje, kvízy i soutěže. Mezi hlavní lákadla patří exkluzivní noční projekce filmu Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů, která bude oslavou 20. výročí premiéry závěrečného dílu prequelové trilogie. Na své si ale přijdou i milovníci Star Treku, filmoví fajnšmekři i vyznavači her všeho druhu. Jeden z nejúspěšnějších tuzemských autorů sci-fi, spisovatel Jan Kotouč, přiblíží své postupy při tvorbě vesmírných flotil i každodenní realitu autorského života, o které bude mluvit společně s kolegyní Marií Domskou, autorkou ságy Kchrat.

Mint Market

Den plný inspirace si můžete užít zítra v ostravském Trojhalí na Karolině, kde se uskuteční od 10.00 do 17.00 Mint Market. Na trhu najdete šperky, módu, design i dobroty od více než stovky tvůrců z celé České republiky i Slovenska - prostě všechno, co udělá radost vám i vašim blízkým. Vstup je zdarma.

Kurz drátování

Netradiční sobotní start si mohou dopřát účastníci kurzu drátování v bohumínském klubu K3. Pod vedením lektorky Doris Starzykové je na programu pokus o výrobu secesního šperku z měděného drátu. Lektorka se drátováním a různým tvořením, například pletením košíků, zabývám přibližně deset let. „Z toho poslední čtyři roky intenzivně. Začínala jsem s drátovanými stromečky, zaměřuji se na šperky z drátků či dekorace,“ zmiňuje Doris Starzyková. Začátek je v 8.00.

Martinský trh

Tradičním trhem s bohatým stánkovým prodejem, lidovými výrobky a občerstvením ožije dnes a zítra Frenštát pod Radhoštěm. Dnešní „Předmartinské odpoledne“ nabídne na náměstí pestrý program od 12.00 do půlnoci. Uskuteční se třeba vyhlášení soutěže o nejlepší vařonku, zahrají kapely Pustoff nebo Klika NJ Blues. Večer pak bude Martinská party s DJ´s i světelnou show. Zítra patří náměstí od 8.00 do 16.00 trhu, který v 10.00 zpestří příjezd družiny sv. Martina. Uskuteční se také vyhlášení soutěže o nejlepší recepturu na martinskou husu. V neděli se bude od 9.00 konat v kostele sv. Martina poutní mše svatá za město Frenštát pod Radhoštěm.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Havlíčkův Brod spustí další online aukci, nabídne pronájem parkovacích míst

Parkoviště v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi u Reynkovy ulice je v provozu od...

Po úspěšném prodeji stavebních pozemků Na Nebi připravuje radnice v Havlíčkově Brodě další elektronickou online aukci. Tentokrát hodlá nabídnout k pronájmu parkovací místa v téže lokalitě, na...

14. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Soud odmítl propustit brutálního vraha faráře. I po dvaceti letech je nebezpečný

Dušan Kazda obžalovaný z vraždy faráře v Dubu nad Moravou poslouchá rozsudek...

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Dušana Kazdy, jenž usiloval o podmíněné propuštění z doživotního trestu. Ve vězení je kvůli vraždě pětasedmdesátiletého faráře v Dubu nad Moravou na Olomoucku,...

14. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Policie zadržela vlivného muže pardubické politiky, dříve podporoval ČSSD

Radnice Pardubice

Leoš Malina býval okresním šéfem ČSSD. Stál u zrodu sdružení Žijeme Pardubice, které je součástí radniční koalice. Za odměnu se stal předsedou představenstva firmy VAK. V úterý ho však zadržela...

14. listopadu 2025  9:32

Stavba přístaviště v Napajedlích nabírá zpoždění kvůli obstrukcím aktivistů

Vizualizace podoby nového přístavu na Pahrbku v Napajedlích. Plány na výstavbu...

Na slepém rameni řeky Moravy v Napajedlích, v místě zvaném Pahrbek, se lidé dlouhé roky koupou. A nejen město se snaží lokalitu rozvíjet. V budoucnu by tam mělo být i přístaviště v rámci Baťova...

14. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Malá Úpa má „kuchařku“ pro stavaře, chce udržet tradiční vzhled Krkonoš

Malá Úpa: tady končí asfalt a začíná pohoda.

Nejmenší krkonošská obec Malá Úpa chce zachovat tradiční vzhled zástavby, vydala proto manuál pro investory, architekty a projektanty. Všechny stavby v nejvýše položené krkonošské obci prošli a...

14. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Hučí jako letadlo, i v noci. Lidi v Borovanech ruší hluk z firmy na dlaždice

Z nenápadných komínů na výrobní hale vychází hluk, který je slyšet často po...

Obyvatelé Borovan na Českobudějovicku si stěžují na hluk z firmy, která na okraji města otevřela závod na výrobu dlaždic. Přirovnávají ho ke startujícímu letadlu nebo hučící digestoři. Vedení...

14. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

S opatrností si hlavu nelámal. Cizinec prodával drogy na náměstí při venčení psa

Drogový dealer prodával pervitin při venčení psa na náměstí ve Varnsdorfu

Rumburští kriminalisté objasnili rozsáhlý případ distribuce drog ve Varnsdorfu na Děčínsku. Po několikaměsíčním vyšetřování zadrželi osmašedesátiletého muže cizí státní příslušnosti, který je...

14. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Dobrý večer, posílám fotky z dnes zahájeného:
e-Salonu, veletrhu čisté mobility a technologií na výstavišti v Letňanech. Veletrh končí až v neděli 16.11. 2025.

vydáno 14. listopadu 2025  8:08

Smíchov

Smíchov

Budova Zlatý Anděl, dominanta křižovatky Anděl.

vydáno 14. listopadu 2025  8:07

Anděl, Smíchov.

Anděl, Smíchov.

Tramvaj u křižovatky Anděl. V pozadí je vidět budova smíchovské radnice.

vydáno 14. listopadu 2025  8:07

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Strategie Tři transformace společnosti SANY Heavy Industry podporuje růst: Tržby ve třetím čtvrtletí vzrostly o 10,73 %

14. listopadu 2025  7:16

Pátráme po nejoblíbenější sedačce v MHD. Proč studenti míří dozadu a senioři bojují o babosed?

Oblíbená kožená jednosedačka v autobusu hned za harmonikou

Také si při cestování MHD s oblibou vybíráte zhruba totéž místo k sezení? Pokud ano, nejste zdaleka sami. Podle odborníků má každý typ cestujícího „své“ místo. Které sedadlo je však to...

13. listopadu 2025  7:15,  aktualizováno  14. 11. 7:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.