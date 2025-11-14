Vyberete si některou?
Svatomartinská vinná stezka
Oslavy svátku svatého Martina pokračují dnes v Opavě oblíbenou Svatomartinskou vinnou stezkou, kterou si mohou užít návštěvníci z širokého okolí. Akce tradičně nabízí mnoho zastávek napříč celým městem, kde budou mít účastníci možnost ochutnat desítky druhů svatomartinských a mladých vín. Začátek stezky je plánován na 16. hodinu. Finální program slavností a zapojené provozovny do stezky naleznete internetové adrese www.opavske-slezsko.cz.
Festival Habibi
Již tradiční festival orientálního tance Habibi se koná o víkendu ve Středisku volného času v Rýmařově na Bruntálsku. „Každý ročník stále vylepšujeme, stále se učíme, nabíráme zkušenosti, dojmy, sbíráme vaše krásné emoce a snažíme se je v co nejčistší formě vrátit. Především však chceme oslavit to, že my, tanečníci, nejsme rivalové, ale jedna velká rodina. A s takovou myšlenkou přistupujeme i k celému festivalu,“ uvádí organizátorka Anniya, která je čtyřnásobnou mistryní republiky v oriental show, vítězkou mnoha dalších mezinárodních i tuzemských soutěží. Zítra se v Rýmařově soutěže dospělých v kategoriích Teen+, Adults, Women, Ladies a Golden, v neděli jsou na programu workshopy a Habibi Show, na pondělní svátek je naplánována soutěž dětí pro kategorie Mini, Children, Juni a Teen.
KoprCon
KoprCon aneb Setkání fanoušků fantastiky všeho druhu s programem pro milovníky filmů, knih, her i technologií, které lidskou představivost vedou za hranice všednosti, se koná ode dneška do neděle v prostorách ZŠ Dr. Milady Horákové v Kopřivnici. Program KoprConu je rozdělen do sedmi linií a v souhrnu nabídne víc než sto hodin programu. Návštěvníci se mohou těšit na odborné i vtipné přednášky, besedy, projekce, workshopy, herní turnaje, kvízy i soutěže. Mezi hlavní lákadla patří exkluzivní noční projekce filmu Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů, která bude oslavou 20. výročí premiéry závěrečného dílu prequelové trilogie. Na své si ale přijdou i milovníci Star Treku, filmoví fajnšmekři i vyznavači her všeho druhu. Jeden z nejúspěšnějších tuzemských autorů sci-fi, spisovatel Jan Kotouč, přiblíží své postupy při tvorbě vesmírných flotil i každodenní realitu autorského života, o které bude mluvit společně s kolegyní Marií Domskou, autorkou ságy Kchrat.
Mint Market
Den plný inspirace si můžete užít zítra v ostravském Trojhalí na Karolině, kde se uskuteční od 10.00 do 17.00 Mint Market. Na trhu najdete šperky, módu, design i dobroty od více než stovky tvůrců z celé České republiky i Slovenska - prostě všechno, co udělá radost vám i vašim blízkým. Vstup je zdarma.
Kurz drátování
Netradiční sobotní start si mohou dopřát účastníci kurzu drátování v bohumínském klubu K3. Pod vedením lektorky Doris Starzykové je na programu pokus o výrobu secesního šperku z měděného drátu. Lektorka se drátováním a různým tvořením, například pletením košíků, zabývám přibližně deset let. „Z toho poslední čtyři roky intenzivně. Začínala jsem s drátovanými stromečky, zaměřuji se na šperky z drátků či dekorace,“ zmiňuje Doris Starzyková. Začátek je v 8.00.
Martinský trh
Tradičním trhem s bohatým stánkovým prodejem, lidovými výrobky a občerstvením ožije dnes a zítra Frenštát pod Radhoštěm. Dnešní „Předmartinské odpoledne“ nabídne na náměstí pestrý program od 12.00 do půlnoci. Uskuteční se třeba vyhlášení soutěže o nejlepší vařonku, zahrají kapely Pustoff nebo Klika NJ Blues. Večer pak bude Martinská party s DJ´s i světelnou show. Zítra patří náměstí od 8.00 do 16.00 trhu, který v 10.00 zpestří příjezd družiny sv. Martina. Uskuteční se také vyhlášení soutěže o nejlepší recepturu na martinskou husu. V neděli se bude od 9.00 konat v kostele sv. Martina poutní mše svatá za město Frenštát pod Radhoštěm.