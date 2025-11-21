Vyberete i z našich tipů?
Vánoční trhy Opava
Beatles Revival od 16.30, od 18.30 Bee Gees Revival. Tak dnes začne hlavní kulturní program v době adventu na Dolním náměstí v Opavě. Zítra už návštěvníkům opavských vánočních trhů zahraje kapela Vypsaná Fixa (17.00), v neděli pak od 16.00 slovenská formace Horkýže Slíže.
Ohnivá Ostrava
Největší představení krampus masek v Moravskoslezském kraji se uskuteční zítra v ostravském areálu Libros v Palackého ulici. Brány areálu se otevřou v 15.00 a od prvních okamžiků se ocitnete uprostřed dění – některé masky krampusů i další mytické bytosti se budou pohybovat mezi diváky, takže si s nimi můžete pořídit jedinečné fotografie. Těsně před hlavním programem, tedy od 17.00, diváky naladí dvě skupiny – Dark Warriors a La Vida, které předvedou dechberoucí show plné ohně, kouře a energie. O půl hodiny později odstartuje vrchol večera – Krampus lauf. „Ohnivá vstupní brána zahalena do kouře a plamenů otevře cestu stovkám krampusů, démonů, čarodějnic a dalších postav z celé republiky i zahraničí,“ uvádějí pořadatelé. Celý areál rovněž nabídne množství atrakcí včetně horské dráhy, strašidelného hradu a dalších, aktivit a stanovišť pro všechny věkové kategorie.
Medové opojení
Degustace medů a medoviny z Beskyd se dnes večer koná v hotelu Lexor v Příboře na Novojičínsku. Profesionální průvodce-včelař Ondřej Marák představí různé příchutě medů, hosté se zúčastní ochutnávky medoviny a chybět samozřejmě nebude ani drobné občerstvení. Začátek medové degustace je v 19.00.
Festival svobody
Filmovou projekcí, diskuzí a inspirativním setkáním dnes a zítra vyvrcholí v Knihovně Třinec Festival svobody. Dnes se bude ve velkém sále promítat od 17.00 snímek Velký vlastenecký výlet, poté bude od 19.00 následovat debata Odvaha bránit demokracii! O tom, jak udržet odvahu a občanskou odpovědnost v době výrazných společenských rozporů, přijedou diskutovat spisovatelka Radka Denemarková, publicista Bohumil Kartous a básník a pedagog Filip Koryta. Zítra od 14.00 doplní Radku Denemarkovou a Bohumila Kartouse v debatě novinář a zahraniční reportér Jakub Szántó a spisovatel a esejista Pavel Kosatík.
Kateřinská slavnost
Zámek Slezské Rudoltice na Bruntálsku nazývaný Slezské Versailles se zítra stane dějištěm tradiční Kateřinské slavnosti, které od 16.00 zpestří vystoupení Základní a mateřské školy Slezské Rudoltice. K mání budou i dobroty ze zabijačkových hodů nebo samoobslužný bar, kde si návštěvníci mohou sami uvařit kávu, zakoupit nápoje a nebo nějakou cukrovinku.
Strings Show ABBA
Unikátní spojení Janáčkovy filharmonie Ostrava, dětí ZUŠ The Strings z Havířova, živé kapely, pěveckých sborů a sólistů nabízí The Strings Show ABBA Tribute aneb Megakoncert hitů skupiny ABBA. Ten se uskuteční dnes od 19.00 v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově. „Na jednom pódiu se sejde více než 100 účinkujících. Cílem projektu je ukázat, že hudba nezná hranice – věkové, kulturní ani žánrové,“ uvádějí organizátoři. Projekt vznikl z iniciativy Ivety Kočí Palkovské, která podporuje hudební vzdělávání a propojuje mladé talenty s profesionální scénou. (ova)