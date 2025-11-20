Akce je na programu v neděli 23. listopadu.
Jak vypadá náš program?
15.00 – otevření Faunaparku.
15.00 – 16.00 – vánoční stezka Faunaparkem, Děti si s rodiči mohou projít úkolovou stezku – jak se slaví Vánoce u nás a ve světě. Pro malé dobrodruhy bude u vstupu nachystaná drobná odměna.
16.00 – 16.20 – pohádkový vánoční koncert s komorním orchestrem Vera Musica F-M – nechte se inspirovat ladnými tóny pohádek k vánoční pohodě a dopřejte si trošku oddechu od všeho shonu a povinností –
1. část koncertu.
16.30 - přivoláme s dětmi anděly, kteří pomohou dětem rozsvítit vánoční stromeček i celý Faunapark.
17.00 – 17.30 Pohádkový vánoční koncert s komorním orchestrem Vera Musica F-M – 2. část, Ladné tóny přejdou od pohádek ke starším koledám, které Vám nabídnou unikátní hudební prožitek v krásném romanticky osvětleném Faunaparku.
Po celou dobu programu budou ve stanu Faunaparku dílničky pro malé kreativce.
Zázraky Faunaparku a podpora zvířátek
Zazvoňte si na Faunaparkové zvoničce a přejte si něco krásného. Obejděte bludný balvan třikrát dokola – prý pak už nikdy nezabloudíte a vždy se do Faunaparku vrátíte. Během akce můžete také naplnit krmítka pro ptáčky nebo přinést dobroty pro naše zvířecí kamarády: králíčci, husy a kačenky jedí ledový salát, zelí, kedlubny, květák, mrkev, jablíčka, vlašské ořechy. Kočičky pak kočičí konzervy. Nenoste kaštany ani žaludy, ve Faunaparku jich mají dost.