Vyrazit můžete za kulturou, za historií i do přírody.
Desmod
Slovenská rocková skupina Desmod, která na hudební scéně působí již od roku 1996, zahraje zítra v klubu Kofola Music Clubu v Krnově. „Bude to pořádná hudební nálož! Těšte se na nezapomenutelný koncert plný těch největších hitů, silných emocí a neskutečné energie,“ zvou organizátoři. Koncert pouze na stání začíná ve 20.00.
Country bál s Cizinci
Vezměte si klobouk, laso, rifle, károvanou košili a vyrazte zítra na do Hukvald na Frýdecko-Místecku, kde se v sále Základní a Mateřské školy Leoše Janáčka od 19.00 koná Country bál s kapelou Cizinci, která vystupuje na pódiích už celých 54 let. „Kolty a koně si odložíte do šatny,“ upozorňují pořadatelé s nadsázkou. Pro zájemce je připravena i místní tělocvična k přespání po akci ve vlastním spacáku.
Winter Run
Již pojedenácté se zítra v Ostravě uskuteční zimní výběh pro každého a za každého počasí aneb Winter Run Ostrava. Registrace, start i cíl budou na Prokešově náměstí. Na programu jsou nejen závody na 4 a 8 km, ale také sprint na 1 km, štafeta 2x4 km a dětské závody podle kategorií. První závody odstartují v 10.00, konec akce je ve 13.30.
Archeologická herna
Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře na Karvinsku pořádá zítra zábavnou a interaktivní akci, kde si děti i dospělí vyzkouší práci archeologa a objeví tajemství minulosti hravou formou. Archeologická herna začíná v 10.00 a potrvá do 15.00.
A to je ta krásná země
Výstava výtvarných prací a keramiky dětí z mateřských škol Revoluční, Jiráskova a Smetanovy sady je nově k vidění ve výstavní síni Stará pošta v Novém Jičíně. „Děti s nadšením tvoří, kreslí i malují. Rozhodli jsme se proto jejich originální a radostné výtvory představit i široké veřejnosti, aby se každý mohl potěšit dětskou fantazií a kreativitou,“ uvádějí organizátoři.
Barbora Sára
Vokální umělkyně, zpěvačka a skladatelka Barbora Sára oscilující mezi rodnou Opavou a světovým Berlínem vystoupí zítra od 20.00 v opavském Klubu Art. „Vystupuje s vlastními písněmi zpívanými ve slezském dialektu, anglickém jazyce i ve vlastním improvizovaném jazyce. Hlavním nástrojem je její hlas, který dominuje v něžných a zároveň emočně nabitých skladbách,“ uvádějí organizátoři. Momentálně Barbora Sára dokončuje nahrávání svého prvního debutové alba v Polsku a Praze.