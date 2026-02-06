V Krnově zahraje Desmod, v Hukvaldech Cizinci, zaběhat si můžete v Ostravě

  7:00
Pokud hledáte víkendovou zábavu, nabízíme vám pár tipů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr TopičiDNES.cz

Vyrazit můžete za kulturou, za historií i do přírody.

Desmod

Slovenská rocková skupina Desmod, která na hudební scéně působí již od roku 1996, zahraje zítra v klubu Kofola Music Clubu v Krnově. „Bude to pořádná hudební nálož! Těšte se na nezapomenutelný koncert plný těch největších hitů, silných emocí a neskutečné energie,“ zvou organizátoři. Koncert pouze na stání začíná ve 20.00.

Country bál s Cizinci

Vezměte si klobouk, laso, rifle, károvanou košili a vyrazte zítra na do Hukvald na Frýdecko-Místecku, kde se v sále Základní a Mateřské školy Leoše Janáčka od 19.00 koná Country bál s kapelou Cizinci, která vystupuje na pódiích už celých 54 let. „Kolty a koně si odložíte do šatny,“ upozorňují pořadatelé s nadsázkou. Pro zájemce je připravena i místní tělocvična k přespání po akci ve vlastním spacáku.

Winter Run

Již pojedenácté se zítra v Ostravě uskuteční zimní výběh pro každého a za každého počasí aneb Winter Run Ostrava. Registrace, start i cíl budou na Prokešově náměstí. Na programu jsou nejen závody na 4 a 8 km, ale také sprint na 1 km, štafeta 2x4 km a dětské závody podle kategorií. První závody odstartují v 10.00, konec akce je ve 13.30.

Archeologická herna

Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře na Karvinsku pořádá zítra zábavnou a interaktivní akci, kde si děti i dospělí vyzkouší práci archeologa a objeví tajemství minulosti hravou formou. Archeologická herna začíná v 10.00 a potrvá do 15.00.

A to je ta krásná země

Výstava výtvarných prací a keramiky dětí z mateřských škol Revoluční, Jiráskova a Smetanovy sady je nově k vidění ve výstavní síni Stará pošta v Novém Jičíně. „Děti s nadšením tvoří, kreslí i malují. Rozhodli jsme se proto jejich originální a radostné výtvory představit i široké veřejnosti, aby se každý mohl potěšit dětskou fantazií a kreativitou,“ uvádějí organizátoři.

Barbora Sára

Vokální umělkyně, zpěvačka a skladatelka Barbora Sára oscilující mezi rodnou Opavou a světovým Berlínem vystoupí zítra od 20.00 v opavském Klubu Art. „Vystupuje s vlastními písněmi zpívanými ve slezském dialektu, anglickém jazyce i ve vlastním improvizovaném jazyce. Hlavním nástrojem je její hlas, který dominuje v něžných a zároveň emočně nabitých skladbách,“ uvádějí organizátoři. Momentálně Barbora Sára dokončuje nahrávání svého prvního debutové alba v Polsku a Praze.

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

6. února 2026

Pirátský karneval ve Višňové

ilustrační snímek

Dobrou zábavu nabídne v sobotu ve Višňové dětský karneval s názvem Piráti a námořníci, karneval na vlnách.

6. února 2026  6:58

Jak vzniká pivní etiketa? Designéři a malé pivovary prozradili, co funguje v regálu

Etiketa piva Babí léto hraje všemi barvami.

Jak vzniká pivní etiketa, která vás zaujme už v regálu? Oslovili jsme malé pivovary a samotné designéry, kteří stojí za originálními etiketami i plechovkami. Prozradili nám, kde berou inspiraci a čím...

6. února 2026  6:35

Místa skrytých příběhů. Publikace představuje zámky, které přežily zvraty dějin

Romana Rosová je hlavní autorkou knihy Místa skrytých příběhů. (26. leden 2026)

Nejnovější publikace ostravských památkářů Místa skrytých příběhů přináší detailní pohled na devět zámků v Moravskoslezském kraji. Přibližují jejich historii od počátků po současnost, ale zaměřují se...

6. února 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Lídrem pražské SPD bude Milan Urban, v čele buňky zůstává Josef Nerušil

Milan Urban je vystudovaný architekt a urbanista, je kandidátem SPD na post...

Hnutí SPD vyšle do boje o post pražského primátora architekta a šéfa svých zastupitelů Milana Urbana. Ve čtvrtek o tom rozhodla regionální konference, která zároveň potvrdila ve funkci předsedy...

5. února 2026  20:22,  aktualizováno  6. 2. 6:14

Hry, pohyb a stimulace smyslů. Sestry otevřely v Ústí nové volnočasové centrum

Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování. Centrum založily sestry...

V Ústí nad Labem otevřelo nové volnočasové centrum Lumi. Sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar zde nabízejí unikátní prostor pro smyslové objevování, pohybové kroužky i dopolední klub. Do...

6. února 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Problémy na vinicích odhalí v předstihu drony a AI. Poznají, že je réva ve stresu

Vinohrady vinařství Znovín Znojmo

Schopnost odhalit blížící se problémy na vinici dřív, než je půjde rozpoznat pouhým okem? Pro mnoho vinařů sen, kterému však výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně dávají reálnou podobu....

6. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....

6. února 2026  4:32,  aktualizováno  4:32

Policie odvolala pátrání po seniorce z Českého Brodu, našli ji mrtvou

ilustrační snímek

Policisté odvolali pátrání po 81leté ženě z Českého Brodu na Kolínsku, našli ji mrtvou. O pátrání po ženě, která trpěla Alzheimerovou chorobou, informovala...

5. února 2026  20:47,  aktualizováno  20:47

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

5. února 2026  22:22,  aktualizováno  22:22

První kotel na Sokolovsku už dodává teplo. Elektrárnu vyřadila z provozu porucha

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group

Elektrárna Tisová spustila po 18:30 první ze dvou kotlů, které dodávají teplo do Sokolova a obcí v okolí. Domácnosti i firmy na Sokolovsku, napojené na centrální zásobování teplem z Tisové, by měly...

5. února 2026  11:12,  aktualizováno  22:21

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Provoz bude omezen do pátku

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje...

5. února 2026  18:22,  aktualizováno  21:31

