O víkendu můžete vidět Krysáky i korunovační klenoty, zemědělské muzeum zve na ovčí vlnu

  7:00
Přemýšlíte, co dělat o víkendu? Podívejte se na naše tipy, určitě si z nich něco pro sebe vyberete.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Fanta

Krysáci

Dům kultury ve Frenštátu pod Radhoštěm hostí v těchto dnech výstavu Krysáci, která přibližuje příběh oblíbeného televizního večerníčku. „Přijďte nahlédnout do pohádkového světa smetiště poblíž Vizovic, pod pokličku technické výroby večerníčku, jehož bylo natočeno celých 26 epizod. Také vyšly dvě knihy a po republice začala putovat výstava, která už navštívila Prahu, Telč, Brno, Karvinou, Kroměříž či Třinec. Ve Frenštátě je výstava přístupná denně kromě pondělka vždy od 9.00 do 17.00.

Wool Fest

Oslavte Mezinárodní rok pastvin a pastevců v Národním zemědělském muzeu Ostrava, kde se dnes a zítra koná unikátní festival Ostrava Wool Fest. Přehlídka vás provede fascinující cestou ovčí vlny od chovu na farmách až po moderní módu a udržitelný životní styl. Program zahájí dnešní dopoledne věnované školám, odpoledne bude k vidění výjimečná událost – vernisáž monumentální, deset metrů široké tapisérie „Přírodní bohatství ČSSR“ od Antonína Kybala ze sbírek Pražského hradu. Tato tapisérie byla vyrobena z nebarvené ovčí vlny a v Ostravě bude vystavena až do konce května. Zítra se pak muzeum promění v živé centrum textilního řemesla. Návštěvníci se mohou těšit na velký textilní trh, kde se představí třicítka tvůrců a lokálních značek z Česka, Slovenska i Polska. Kromě nákupu originálních vlněných výrobků a přízí si zájemci vyzkouší ruční zpracování vlny v rámci miniworkshopů. Atmosféru doplní živá expozice ovčích plemen, ukázky stříhání ovcí a odborné přednášky zaměřené na historii i inovace v textilním průmyslu. Vstup na festival je zdarma.

Kurz řeckých tanců

Chcete se naučit základní kroky a tradiční tance z Řecka, této krásné a prosluněné části Evropy? Nebo jste už pokročilí tanečníci a cítíte, že byste se chtěli ještě zdokonalit? Středisko volného času Krnov vám nabízí zítra kurz přímo na míru.Od 16.00 se koná hodinový kurz pro začátečníky, o hodinu později začíná šedesátiminutovka pro pokročilé. Účastnit se však můžete obou lekcí, vstupné pro jednotlivce na hodinu je 150 korun.

Drumming soul

Intenzivní rytmy, energii, emoce i nezapomenutelnou atmosféru si užijí návštěvníci téměř dvouhodinové bubenické show, která se uskuteční zítra od 20.00 v opavském Klubu Art. „Jedná se o jedinečný projekt Drumming Soul plný pulzující hudby, která diváky strhne od prvního úderu,“ lákají pořadatelé.

Korunovační klenoty nadosah

Do Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku dorazila putovní výstava České korunovační klenoty... nadosah. Ta přináší detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem a jeho týmem. K vidění je jak kompletní souprava korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče, tak i osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími prostřednictvím atraktivních exponátů, panelů a historických ukázek.

Společně pro lesy

Nejen pro milovníky lesů je určena série přednášek a besed, která se koná zítra a v neděli v čajovně Laja v polském Cieszyně. Zítra od 16.00 zazní přednáška o formách ochrany lesa v Polsku, v 18.00 přijde na řadu vystoupení Michała Grzywy z Iniciativy Divoké Karpaty nazvané Na záchranu Karpatského pralesa – jak ztrácíme jeden z nejcennějších lesů v Polsku. V neděli si návštěvníci od 16.00 poslechnou příběh o ochraně starých stromů a od 17.30 zazní přednáška Petra Kantora Modelový les LIFE – občanské aktivity v oblastech Natura 2000 o postojích Čechů a Poláků.

