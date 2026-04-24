Den Země
U příležitosti svátku, který se od 70. let minulého století snaží připomenout dopady našeho chování na životní prostředí, ožije zítra náměstí v Krnově. Na Den Země se obyvatelé i návštěvníci Krnova mohou těšit na ukázky tradičních řemesel, prodej rukodělných výrobků nebo zajímavosti od krnovských včelařů. Pro děti i dospělé budou připravené recyklohraní, rytmické workshopy nebo třeba výtvarné aktivity. Program potrvá od 10.00 do 16.00.
Konopex
Oslava nové éry a budoucnosti konopí – takový má být letošní ročník veletrhu Konopex v ostravském Trojhalí, který začíná dnes a potrvá až do neděle. Od začátku roku 2026 je totiž pěstování a zpracování konopí legální. Na devátém ročníku festival své produkty a novinky představí přes 130 předních českých i zahraničních prodejců a vystavovatelů. Konat se budou i dva koncerty – dnes pátek ovládne stage Smack One, zítřejší odpoledne patří Sergei Barracudovi. Festival nabídne i nabitý třídenní přednáškový program. Přednášky se dotknou témat samoléčby, lékařské praxe, pěstování, šlechtění, legislativy, dekriminalizace, legalizace a regulace, technologií, zpracování, extrakce nebo potravinářského i technického využití a aktuálních témat ze světa konopí.
Hlučínská 24ka
Projekt Hlučínská 24ka představuje 24hodinový ultramaraton v prostředí hlučínské Štěrkovny, který vyzývá běžce všech úrovní k překonání svých limitů. Kromě hlavního závodu (startuje zítra v 9.00) se mohou účastníci zapojit do kratších závodů, jako je například běh pro dospělé na 6180 m a dětské závody na vzdálenosti 1500 m, 750 m a 270 m podle věkových kategorií.
Jurský svět
Už tuto neděli můžete potkat v Jurském světě dinosaury. Na dobrodružnou výpravu se s dětmi vydejte do Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku, kde vás čeká zábavná a hravá akce. Děti si vyzkouší sportovní dinosauří stezku, hledání zkamenělin, smyslové hraní, dino tvoření, hledání dinosauřího hnízda či setkání s maskotem T-Rexem. Akce pořádaná spolkem Jiné hraní na adrese Kopaná 917 bude od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00.
Akustika
Areál Loděnice v parku Boženy Němcové v Karviné- Fryštátě hostí dnes první letošní Akustiku! Jde o večer, kde se potkávají hlasy, nástroje i lidé napříč generacemi a vzniká atmosféra velkého společného táboráku. „Začínáme v 19.00, hlavní část kolem 19.30,“ uvádějí pořadatelé. Texty i akordy budou promítané, přidat se tak může každý.
Noc pivovarů i pivní stezka
Už dnes se v kraji otevřou veřejnosti malé i velké pivovary. V rámci Noci pivovarů nabídnou prohlídky míst, kde se vaří pivo, degustace, setkání se sládky nebo školy čepování. Dneškem však nemusí objevování krás pivovarského řemesla v kraji skončit. Hned zítra totiž oficiálně startuje svou již devátou sezonu Beskydská pivní stezka, která propojuje turistické trasy s místními pivovary (letos Radegast, Beskydský pivovárek, Ogar a Minipivovar Hukvaldy). Návštěvníci tak můžou obě akce spojit a užít si v Beskydech a v Moravskoslezském kraji víkend zasvěcený pivu, gastronomii a turistice. Letošní Noci pivovarů se v kraji účastní osm pivovarů, program ve většině z nich začíná již okolo 16. hodiny.