Den řemesel
Kotulova dřevěnka v Havířově dnes slavnostně otevírá novou sezonu. Na Dni řemesel se návštěvníci mohou těšit na řemeslníky, lidovou muziku i domácí zvířátka. „Zjistíte, jak se vyrábí sýr, ale i fujary a píšťaly. Budeme smažit koblížky, stloukat máslo, roztočíme větrný mlýnek a umeleme mouku. Zájemci si mohou vyzkoušet podojit kozu, respektive její model v životní velikosti,“ lákala za organizátory Lenka Bichlerová. Chybět nebude ani fotokoutek a další aktivity. Den plný řemesel začíná 10.00. Otevírací doba pro nadcházející sezonu bude v květnu, červnu, září a říjnu od úterý do pátku od 8.00 do 16.00, v sobotu od 9.00 do 17.00. O letních prázdninách od úterý do soboty od 9.00 do 17.00.
Buty – 40 let
Buty, legendární ostravské uskupení kolem zpěváka a kytaristy Radka Pastrňáka slaví čtyřicet let na hudební scéně. Výroční koncert se uskuteční dnes od 18.00 na Slezském gruntě v Háji ve Slezsku-Smolkově. „Čeká vás večer plný energie, humoru, poezie i hitů, které si budete zpívat ještě cestou domů. František, Nad stádem koní, Tata. Ano, tyhle hity zazní. A hlasivky nešetříme,“ zvou organizátoři.
Májové setkání
Oblíbené májové setkání zamilovaných, ale třeba i rodičů s dětmi se koná dnes na rozhledně na Hraničním vrchu u Města Albrechtic na Bruntálsku. Na místo se dá dopravit pěšky i na kole, a to z libovolných míst. Akce pořádaná krnovskou pobočkou Klubu českých turistů trvá od 10.00 do 13.00.
Nová Osmička
Kulturní a komunitní centrum Nová Osmička vzniklé v bývalé textilní továrně ve Frýdku-Místku, kde se budou potkávat koncerty, umění, sport i gastronomie, otevírá právě dnes. Areál Nová Osmička vznikl revitalizací bývalé textilní přádelny bratří Neumannů. Industriální prostory ve Staroměstské ulici se postupně proměnily v moderní kulturní a komunitní centrum zaměřené na umění, sport, vzdělávání i volnočasové aktivity pro všechny generace. Při dnešním otevíracím dni (od 9.00 do 22.00) se návštěvníci mohou těšit na prohlídky nových prostor, gastro zónu i doprovodný program.
Veteráni na hradě
Slezskoostravský hrad hostí ve spolupráci se spolkem Elegant dnes od 9.00 do 15.00 setkání historických vozidel. Na akci bude zajištěna živá dobová hudba i občerstvení, následovat bude klubová vyjížďka s délkou přibližně 30 km.
Staroveské šlápoty
Pozor, pozor! Nohy do pohotovosti a kola nafouknout! Tak organizátoři lákají na již 45. ročník Staroveských šlápot. Turisticko-cyklistická akce se uskuteční v sobotu, start je na hřišti ve Staré Vsi, což je místní část Bílovce na Novojičínsku. Nejdelší pěší trasa na 15 km a cyklovyjížďka na 40 km startují od 13.00, pětikilometrový pochod a jízda na 20 km mají start o hodinu později. Startovné je 20 korun.