Barvy a barviva napříč časem, kontinenty a kulturami
Skutečné i tradované příběhy rostlin, minerálů a živočichů, z nichž lidé po staletí získávali barviva, vás zavedou do světa přírodních barev a jejich tajemství. Na přednášce se dozvíte o původu těchto barviv i o způsobech, jak byly používány v různých kulturách.
Celou cestou napříč světovými dějinami vás bude provázet také symbolika barev a rozličné způsoby, jak je lidé vnímali v různých dobách a koutcích světa.
Přednáška Jany Šobáňové je na programu ve středu 25. února v 16 hodin v Zámeckém klubu. Vstupné činí 30 korun.
Frýdecké a místecké školy v proměnách času
Přednáška Frýdecké a místecké školy v proměnách času přiblíží vývoj školství v tomto městě od středověku až po současnost. Nabídne historické souvislosti i obrazový materiál dokumentující proměny vzdělávání ve Frýdku-Místku.
Přednáška Jaromíra Poláška se uskuteční ve čtvrtek 26. února v 16.30 hodin v přednáškovém sále v Zeleném domě Muzea Beskyd na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku. Vstupné činí 30 korun.