Tisícovka lidí v Ostravě podpořila veřejnoprávní média proti změně financování

Autor: ČTK
  18:33aktualizováno  18:33
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| foto: ČTK

Více než 1000 lidí se dnes v 16:36 sešlo na Jiráskově náměstí v centru Ostravy na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Shromáždění předcházel průvod zaměstnanců ostravského studia ČT, ke kterým se později připojili také pracovníci rozhlasu. Za zvuku píšťalek a skandování hesla "Média nedáme" dorazili k budově ČRo a společně pokračovali na náměstí, kde na ně čekaly stovky lidí. Akce byla součástí celodenní stávky zaměstnanců obou veřejnoprávních médií, kteří protestují proti záměru vlády převést jejich financování na stát.

Účastníci setkání v centru Ostravy měli transparenty s nápisy "Nikdy víc 4:36" nebo "Stop destrukci kultury, ČT a ČRo". Na pódiu se vystřídali řečníci z řad zaměstnanců veřejnoprávních médií, zástupců divadel a kulturních institucí. Podporu nezávislosti televize a rozhlasu vyjádřili římskokatolický farář Vítězslav Řehulka, zástupci Národního divadla moravskoslezského a Janáčkovy filharmonie Ostrava (JFO) nebo horolezec Leopold Sulovský. Řečníci upozorňovali především na riziko politického ovlivňování médií v případě, že o jejich financování bude rozhodovat stát.

"Nejdříve jsme věřili, že pravda zvítězí. Později jsme žili v realitě, že pravdu má ten, kdo má peníze. Dnes zažíváme dobu, že pravda není důležitá, a s ní ani veřejnoprávní média," řekl Řehulka. Právě veřejnoprávní média podle něj nesou odpovědnost za pravdu.

Za iniciativu Veřejnoprávně vystoupila na shromáždění Marta Pilařová z ostravské redakce ČRo. Do dnešní stávky se podle ní zapojilo 3600 zaměstnanců a externích pracovníků obou institucí. "Žijeme v zemi, kde si médiím veřejné služby podařilo zatím vždy udržet nezávislost. A dnes mají z médií největší důvěru mezi lidmi," uvedla. Zdůraznila, že pracovníci se nebrání kontrole hospodaření veřejnoprávních médií. "Nebráníme se ani tomu, že se do ní zapojí Nejvyšší kontrolní úřad," dodala.

Ředitel Národního divadla moravskoslezského Jan Nekvasil hovořil o snaze média paralyzovat a přizpůsobit zájmům vládních stran. "Nechápu, proč se má rušit něco, co docela bez problémů funguje. V Česku je přece více věcí, které nefungují. Tak proč zrovna tato priorita?" ptal se. Zástupkyně ředitele JFO Petra Javůrková připomněla, že nezávislá média nejsou důležitá pouze pro kulturní instituce. "Potřebujeme je všichni," uvedla.

Horolezec Sulovský v projevu označil chystané změny za nebezpečné. Novinář a zástupce Syndikátu novinářů ČR Dalibor Chvátal pak zdůraznil, že spor se podle něj netýká samotných poplatků, ale svobody veřejnoprávních médií. "Pokud dáme politikům do rukou možnost rozhodovat o penězích pro veřejnoprávní média, tak riskujeme, že budou nepřímo rozhodovat o obsahu. A je jedno, kdo bude vládnout. Nezávislá média nejsou službou vládě, ale veřejnosti. A té by se měla zodpovídat," uvedl.

Ostravské shromáždění bylo součástí celodenní stávky pracovníků ČT a ČRo. Protestní akce se v různých městech republiky uskutečnily v 16:36. Čas odkazoval na hlasování ve Sněmovně, která 24. října v 04:36 poslala vládní návrh na změnu financování veřejnoprávních médií do dalšího kola projednávání.

Vládní návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu na stát. Obě instituce by podle předlohy měly hospodařit s menším objemem peněz. Opozice hovoří o zestátnění veřejnoprávních médií a ohrožení jejich nezávislosti. Vládní tábor takové hodnocení odmítá, změnu financování označuje za naplnění předvolebního slibu a snahu o efektivnější hospodaření obou institucí.

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