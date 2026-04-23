Před 70 lety Opavou jela poslední tramvaj. Zbyly úchyty trolejí i symbolický vůz

Autor: žah
  14:42aktualizováno  14:42
Po osvobození v roce 1945 se to zdálo nemožné. Vybombardovaná Opava byla v žalostném stavu, po odsunu výrazně ubylo obyvatel. Opavské tramvaje však přesto v listopadu 1946 vyjely do ulic, i když ne nadlouho. Před 70 lety, v neděli 22. dubna 1956 kolem páté odpoledne Opavou projel poslední vůz.
Poslední jízda. Éru tramvají uzavřel stejný vůz, který ji odstartoval. Sedmička. Tramvaj řídila Marie Pavelková, která pak odešla řídit tramvaje do Ostravy. | foto: publikace 100 let městské dopravy v Opavě

Na jaře roku 1956 se tak uzavřela více než padesátiletá éra tramvají v Opavě. V předválečném období přepravily tři až čtyři tisíce lidí denně, v roce 1947 až šest tisíc, přestože obyvatel v Opavě tehdy žilo méně než před válkou. Nahradily je trolejbusy a autobusy.

Stopy po tramvajové minulosti však lidé v Opavě najdou i dnes. „Tramvajovou síť připomínají symbolické krátké úseky kolejí v Hrnčířské ulici a na Dolním náměstí,“ popsal Martin Kůs z opavské radnice.

A nejen ty. Technickou památkou a republikovým unikátem je měnírna elektrického proudu na Rybím trhu z roku 1929. Sloužila k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný potřebný k provozu tramvají.

Příběh „čísla sedm“

  • Tramvaje začaly Opavou jezdit 4. prosince 1905. Provoz na jednokolejné dráze o rozchodu 1000 mm byl devítiminutový.
  • Vyzdobený vůz číslo 7 s hrající kapelou od rána projížděl všemi úseky tratě pouliční dráhy. Slavnostní zahájení se poté odehrálo před radnicí.
  • Devět tramvají, jež Opavany v počátcích vozily, vyrobila vagónka ve Studénce. Měly otevřené plošiny a dřevěné interiéry.
  • Provoz dočasně přerušil konec války. V závěru roku 1944 kvůli omezení dodávek elektřiny tramvaje jezdily jen ve špičce, od dubna 1945 vůbec.
  • v listopadu 1946 odstartoval omezený provoz, na jaře 1947 tramvaje opět jezdily naplno.
  • V neděli 22. dubna 1956 mezi 16. a 17. hodinou projely Opavou poslední čtyři tramvaje. Jako vůbec poslední sedmička s řidičkou Marií Pavelkovou.
  • V roce 2004 bylo torzo tramvaje sedm objeveno při vyklízení zahrady v Opavě-Kylešovicích.
  • Následovala rozsáhlá obnova, při níž se použily i fragmenty vozu číslo 4. Jeho vrak se našel v Litultovicích.
  • Rekonstruovanou tramvaj mohli lidé poprvé vidět v roce 2008.

Uvnitř se dochovalo i původní vybavení, transformátory, rtuťové usměrňovače a rychlovypínače z roku 1905, přemístěné sem z městské parní elektrárny v Krnovské, jejíž budova rovněž ještě stojí.

Zůstaly také úchyty tramvajových kolejí na fasádách. „Ve městě jsou jich asi dvě desítky. Zrestaurovaný úchyt je na Hlásce. Jeden je i na domu naproti, na Ostrožné jsou tři, další na Krnovské a Otické ulici,“ popsal památkář Dalibor Halátek.

Některé později držely i vedení pro trolejbusy, v místech, kudy už MHD nejezdila, zůstaly jen jako pozůstatek minulosti. „Nejsou památkově chráněné a z ulic postupně mizí,“ dodal Halátek.

Symbolem tramvajové dopravy v Opavě je však především vůz číslo sedm. Obnovený do původní podoby stojí v depu opavského dopravního podniku. Tramvajovou dopravu ve městě v roce 1905 zahajoval, a zároveň o jednapadesát let později vezl cestující jako poslední.

Na pouliční dráhu Opavané čekali tak dychtivě, že za první měsíc evidovala sto tisíc cestujících. Síť spojovala dnešní východní nádraží přes centrum s nemocnicí, z náměstí Republiky vedla do Městských sadů a z Horního náměstí do Kateřinek a také ke hřbitovu.

Jezdily i nákladní vozy - vozily uhlí, poštu, po kolejích se odklízely i poválečné trosky.

„Poslední vůz s evidenčním číslem 7 řídila Marie Pavelková, která poté přešla jako řidička tramvají k Dopravnímu podniku města Ostravy,“ stojí k vůbec poslední jízdě opavských tramvají v publikaci 100 let městské dopravy v Opavě.

Tramvaj před opavským východním nádražím, snímek je z doby okolo roku 1910.
Tramvaj jedoucí Olomouckou ulicí v Opavě.
Tramvaj před divadlem na opavském Horním náměstí. Z náměstí mohli cestující k nemocnici, do Kateřinek či přes Ostrožnou a Otickou ke hřbitovu.
Tramvajová výhybna na dnešním náměstí Osvoboditelů v Opavě.
Provoz ale dopravní podnik tlumil několik let, trolejbusy je na vybraných trasách začaly nahrazovat od roku 1952.

O staré tramvaje je zájem, dopravní podnik začíná jednat s kupci

Po definitivním konci provozu byly tramvajové vozy vyřazeny a rozebrány, jen ta nejmladší, sedmnáctka, začala jezdit v Mostě. Sedmička i tuto dobu zázrakem přežila. V roce 2004 byla objevena na jedné z opavských zahrádek, kde sloužila jako zahradní domek. Teď je po kompletní obnově chloubou a unikátním exponátem města.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Národní třída

Národní třída

Pobočka řetězce Five Guys v Máji.

vydáno 23. dubna 2026  16:41

Plavat se začne v Krnově nejpozději v září. Ve starém bazénu, či pod nafukovací halou

Bazén musí podle doporučení statičky zůstat vypuštěný. Přesný rozsah poškození...

Nejpozději v září by mohl otevřít krnovský krytý bazén. Vypuštěný zůstal loni kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i povodní, jež vyplavila zeminu pod ní. Podle statika jej lze...

23. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. Za pár sekund to udělal znovu

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. (23. dubna 2026)

Jen pár okamžiků dělilo od katastrofy malého chlapce na křižovatce v Mladé Boleslavi. Hned dvakrát vběhl bez varování pod kola vozů policistů, kteří mířili k zásahu. Řidiči měli co dělat, aby střetu...

23. dubna 2026  16:32

Spálená ulice

Spálená ulice

Historická tramvaj v centru Prahy.

vydáno 23. dubna 2026  16:28

28.října

28.října

Ekologická doprava v centru Prahy

vydáno 23. dubna 2026  16:27

Nová Kudlovická vinařská stezka je značená virtuálně, bez mobilu můžete zabloudit

Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku....

Cyklisté, kteří vyrazí na novou Kudlovickou vinařskou stezku, se nemohou orientovat podle klasického „žlutého“ značení jako na jiných stezkách. Spolehnout se musejí na mobil a do něj staženou...

23. dubna 2026  16:23

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

23. dubna 2026  16:22

Masarykova univerzita vybuduje v kampusu sportovní areál s oválem a halou

ilustrační snímek

Masarykova univerzita vybuduje v kampusu v Brně-Bohunicích sportovní areál s atletickým oválem a víceúčelovou halou. Sportoviště přibližně za 430 milionů korun...

23. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Písek bezúročně půjčí zubařům v nové ordinaci v Čechově ulici 2,5 milionu korun

ilustrační snímek

Písek finančně podpoří zubaře v nově vznikající ordinaci v Čechově ulici. Každý ze tří stomatologů získá návratnou finanční výpomoc 2,5 milionu korun na 13...

23. dubna 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými." Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny...

Životní osudy bratří Mašinů a jejich protikomunistického odboje jsou dobře známy. Nová inscenace Moravského divadla Olomouc se ovšem inspiruje osudy jejich sestry Zdeny a její rodiny. Činohra Jejich...

23. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se na konci května stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

23. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Zendure uvádí SolarFlow Mix: tři domácí akumulační systémy, jedna platforma, úspora až 91 %

23. dubna 2026  16:06

