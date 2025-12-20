Pojďte koledovat. Charity hledají dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku, děti i dospělé

Žaneta Motlová
  6:22aktualizováno  6:22
Rozvážejí a zapečeťují pokladničky, připravují předměty, jež se budou během sbírky lidem rozdávat, předávají informace i kolednické pláště, koruny a průkazy vedoucím skupinek. A stále hledají další dobrovolníky – děti i dospělé. Přípravy Tříkrálové sbírky vrcholí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií

Ulicemi severu Moravy a Slezska budou koledníci chodit od 1. do 14. ledna. Není jich však dost na to, aby stihli obejít všechny domácnosti.

„Koledníci chybějí. Ostrava je velká a některé oblasti jsou téměř nepokryté. Téměř žádné koledníky nemáme ve Vítkovicích nebo v Mariánských Horách,“ popsala Veronika Curylová, koordinátorka sbírky z Charity Ostrava, jež zajišťuje koledování pro Ostravu a okolí.

„Malí dorůstají a než se překlenou do dospělého koledníka, máme mezeru. Lidé přitom na tři krále čekají a mrzí je, když nepřijdou.“

Vladimíra Gajdaczová, Charita Český Těšín

Dobrovolníků se nedostává ani v Porubě. „Tam sice dvacet skupinek máme, ale potřebovali bychom třikrát tolik,“ dodala Curylová. Koledníky hledá nejen pro Ostravu, ale i pro okolní obce, třeba Brušperk, Vřesinu, Děhylov nebo Dobroslavice.

„Před lety koledovaly celé rodiny, starší sourozence nahrazovali mladší. To se vytratilo. Hledáme proto koledníky jakéhokoliv věku,“ dodává Curylová s tím, že děti s koledováním nejčastěji přestanou v pubertě a řada už se k tradici nevrátí. Původní vedoucí skupinek stárnou a nemá je kdo nahradit, proto jsou potřeba i noví dospělí.

Tříkrálovou sbírku v kraji slavnostně zahájili představitelé Charity Lukáš Curylo, Marek Hořínek a Martin Pražák.
Tříkrálovou sbírku v kraji slavnostně zahájili představitelé Charity Lukáš Curylo, Marek Hořínek a Martin Pražák.
Tříkrálovou sbírku v kraji slavnostně zahájili představitelé Charity Lukáš Curylo, Marek Hořínek a Martin Pražák.
Tříkrálovou sbírku v kraji slavnostně zahájili představitelé Charity Lukáš Curylo, Marek Hořínek a Martin Pražák.
8 fotografií

Celkem má Ostravsko na patnáct set dobrovolníků, ti ho však zdaleka obejít nestačí. A lidé o návštěvu tří králů stojí, oslovují charity a ptají se. Stejně jako na Krnovsku.

„Menší obce se obejít daří, v Krnově ale bojujeme, nedaří se nám obejít jeho větší část. Lidé přitom chtějí darovat a volají,“ potvrdila ředitelka Charity Krnov Monika Bala Dudová.

V Plané pokořili rekord v počtu tří králů, sešlo se jich 509 a velbloud

Krnovská charita letos oslovila školy a školky a zveřejnila výzvu i v Krnovských listech. „Školy a školky se zapojí, jsme moc rádi,“ dodala Dudová s tím, že k málo pokrytým oblastem patří třeba krnovské sídliště Pod Cvilínem nebo ulice Budovatelů. „Zájemci se mohou přihlásit i v průběhu sbírky.“

Stejně tak na Českotěšínsku vezmou dobrovolníky ještě i v lednu. „Hledáme koledníky každý rok. Malí dorůstají a než se překlenou do dospělého koledníka, máme mezeru. Lidé přitom na tři krále čekají a mrzí je, když nepřijdou,“ nastínila koordinátorka Charity Český Těšín Vladimíra Gajdaczová.

Osobní kontakt je pro dárce nejcennější

Českotěšínská charita koleduje ve dvacítce obcí od Petrovic u Karviné po Tošanovice a Domaslavice. Koledovat chodí skauti i skupiny maminek. Aktuálně hledají spolupracovníky třeba pro Horní Suchou.

Tříkrálová sbírka se rok od roku rozvíjí a v minulém ročníku oslavila už čtvrtstoletí. Během tohoto jubilejního roku se v ostravsko-opavské diecézi jen do kasiček vybralo 25,8 milionu korun. V terénu bylo více než tři a půl tisíce skupinek.

Skauti do kraje přivezli světlo z Betléma, lidé jej získají v kostelích i v tramvaji

Kromě klasického koledování už sbírka zahrnuje i možnosti darovat peníze online, pomocí QR kódu, převodem na účet či dárcovskou SMS. Lidé tak podpoří místní projekty, třeba v Ostravě příští rok peníze půjdou na vybudování charitního šatníku, auto pro mobilní hospic či výstavbu Domova pokojného stáří sv. Hedviky.

Osobní kontakt je však podle koordinátorů sbírky pro dárce nejdůležitější. „I proto například v Porubě pořádáme Tříkrálový punč, ten poslední byl už podesáté a teď připadne právě na 6. ledna. A lidé si to hlídají a přicházejí,“ popsala Veronika Curylová.

20. prosince 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

20. prosince 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Třebíčská galerie nabízí výstavu dostihových snímků Romana Vondrouše

V Srní otevřeli Dům Karla Klostermanna, přibližuje jeho dílo i život na Šumavě

