Třinec by měla vést menšinová koalice Volte Třinec, KDU-ČSL, Společně pro Třinec

Město Třinec na Frýdecko-Místecku by měla vést menšinová koalice, kterou budou tvořit vítěz voleb Volte Třinec spolu s KDU-ČSL a uskupením Společně pro Třinec. V sedmadvacetičlenném zastupitelstvu má koalice 12 mandátů a bude spoléhat na podporu dalších zastupitelů. ČTK to dnes řekl lídr sdružení Volte Třinec Marian Plucnar, který by měl kandidovat na primátora statutárního města.
"Jdeme do toho s tím, že dostaneme důvěru na ustavujícím zastupitelstvu," řekl Plucnar.
Sdružení Volte Třinec má v zastupitelstvu osm křesel. Druzí skončili ve volbách Nezávislí Třinec se šesti mandáty a třetí ANO bude mít pět zastupitelů. Osobnosti pro Třinec mají čtyři křesla, po dvou zastupitelích budou mít pátá KDU-ČSL a šesté Společně pro Třinec.
Po volbách se ve městě vytvořily dva politické bloky, tím druhým je dvojblok Nezávislých Třinec s hnutím ANO, který má 11 hlasů. Zbývají ještě Osobnosti pro Třinec, které třiatřicetitisícové slezské město léta vedly, a situaci mohou rozhodnout.
"Může to být tak, že nás podpoří, ale může být, že nás podpoří Nezávislí nebo ANO, to už záleží na jejich svobodném vyjádření," řekl Plucnar. Ustavující zastupitelstvo by se mělo sejít 5. listopadu.
"Takhle se to v tuhle chvíli rýsuje. Jednáme, přišli za námi pro podporu a bavíme se. Ale ještě není nic, co bych mohl potvrdit, nebo vyvrátit," řekl Adam Kurzok, který vede vyjednávání za Osobnosti pro Třinec.
Lídr Nezávislých Třinec Ivan Frömmer řekl, že navrhovali širokou koalici, ale neuspěli. "Asi to odpovídá tomu, co jsme dostali jako odpověď na náš návrh. Navrhli jsme širokou koalici těch dvou bloků s tím, že jsme navrhli poměr v radě, kde oni by měli většinu pět ku čtyřem. Pan Plucnar mi pak volal, že se rozhodli na tu nabídku nereflektovat a že to udělají jinak. Volební matematika je poměrně jasná, jenom jsem nevěděl, jestli tedy půjdou do otevřené koalice s Osobnostmi pro Třinec, anebo s podporou," řekl Frömmer.
Uvedl, že menšinovou koalici podpoří ve všech bodech, které budou ku prospěchu obyvatel a budou podporovat i to, co chce jejich program. "Pokud by to samozřejmě odporovalo těmto věcem, tak tam je asi nepodpoříme. Ale pokud budou postupovat konstruktivně, tak tam nevidíme důvod, abychom principiálně šli proti nim," řekl Frömmer.
Dosavadní koalici ve městě tvořily Osobnosti, KDU-ČSL a Společně pro Třinec. Dlouholetou starostkou a později primátorkou za Osobnosti byla Věra Palkovská. Ta už letos nekandidovala a uskupení přišlo o více než dvě třetiny ze 13 hlasů, jež získalo ve volbách v roce 2022.