Nehoda se stala už ve středu 12. srpna v Jablunkovské ulici na silnici II/468 poblíž supermarketu Penny ve směru k třineckému magistrátu. Policie o ní ale informovala až nyní.
Podle zatím zjištěných informací řidič v dosud neznámém autě přijel k jiné dopravní nehodě a protože nemohl pokračovat v jízdě, rozhodl se vycouvat a otočit. Leč na stejném místě se zrovna pohyboval muž, který vystoupil z autobusu, jehož šofér také nemohl jet dál.
Šofér osobního vozu pak při otáčení tomuto muži přejel nohu. „Řidič automobilu poté z místa odjel neznámo kam,“ konstatovala policejní mluvčí Petra Hrubá.
Policisté nyní žádají svědky o pomoc při vyšetřování. „Mohli by podat informace k průběhu nehody nebo disponují záznamem z palubní kamery ve svém voze. Obraťte se na kterékoliv oddělení Policie ČR nebo dopravní inspektorát v Třinci v Beskydské ulici 2061, či na telefonní čísla 974 732 587, 974 732 250,“ uvedla policejní mluvčí. Případně lidé mohou zavolat na policejní tísňovou linku 158.
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