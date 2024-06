Liják skrz střechu vyplavil domov seniorů v Třinci, voda crčela i z lustru

V Třinci kvůli mimořádné situaci zasedal krizový štáb. „Přes střechu voda protekla do bytů. Seniory se v noci podařilo přesunout do méně zasažených míst domova a nebyla nutná jejich evakuace,“ řekl mluvčí města Třince Stanislav Cieslar o objektu se sedmadvaceti byty a jednapadesáti klienty. „Ve čtyřech bytech je situace nejvážnější, tam zateklo nejvíce vody.“

Vedoucí oddělení sociální pomoci třineckého magistrátu David Životský dodal, že město situaci řeší, shání vysoušeče, a i když zatím nemusel být nikdo evakuován, situace se může měnit.

„Jsme připraveni nabídnout náhradní ubytování. Zatím to však vypadá, že to většina seniorů zvládne sama. Asi ve dvanácti bytech zateklo jen částečně, tedy jen část stropu je mokrá,“ doplnil Životský.

Klientka domova, která si nepřála zveřejnit své jméno, si posteskla, že odstranění v podstatě celé střechy nebyl dobrý nápad. „Byla to největší blbost, kterou udělali. Vždy se to v minulosti dělalo po pásech,“ poukázala.

Eliška Pompová z dalšího vytopeného bytu zjistila problém, když šla spát. „Všude bylo mokro. Všechno to vytopilo: matračky, peřiny, koberce. Posbírali jsme v ložnici asi čtyři kýble vody, teklo i z lustru,“ popsala.

Jaroslav Czeczotka zmínil, že ze stropu začala téct voda zhruba v půl desáté večer. „Není to poprvé,“ povzdychl si.

Nová lávka až za týden

Velká voda také podemlela podpěru lávky přes Olši ve Vendryni na Třinecku, směr Karpentná a Oldřichovice. Lávka, která slouží jako provizorium po dobu rekonstrukce mostu, se poté zbortila do řeky.

„Lávka byla určená pro chodce a cyklisty. Přecházeli přes ni i žáci do blízké školy. Podle stavební firmy bude znovuvybudování lávky trvat cca týden,“ upozornil třinecký mluvčí Stanislav Cieslar.

Podle něj se ale děti ráno do školy dostaly, protože je řidič odvezl jinou trasou. Město nyní čeká na stanovení nové výlukové trasy.

Problémy déšť způsobil i v lokalitě v okolí restaurace Napoleon, kde se voda dostala do několika domů. Nejvíce zasažený byl jeden rodinný dům, kde voda sahala až pod okna. „Zatím stále prší a mělo by pršet minimálně dopoledne, i když by srážky už neměly být tak intenzivní,“ řekl dopoledne Cieslar.

Situace se má zklidňovat

V Beskydech za noc spadlo na některých místech až 140 milimetrů srážek na metr čtvereční, což je značně extrémní situace.

Mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová sdělila, že od pondělního večera do úterního poledne hasiči evidují 205 zásahů. „Nejvíce v okrese Frýdek-Místek, a to 182 případů, z toho 128 na Třinecku. Nejčastěji se jedná o čerpání vody ze sklepů, řešení ucpaných kanalizačních vpustí a usměrnění vodního proudu pomocí pytlů s pískem,“ konstatovala.

Meteorologové sdělili, že místně se může situace ještě zhoršit, dlouhodobější předpověď je však příznivá. Déšť má ustávat a hladiny řek a potoků klesat.