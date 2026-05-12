Třinecké muzeum odkládá přístavbu nového vstupu do budovy, 4. června opět otevře

Muzeum Třineckých železáren (TŽ) a města Třince na Frýdecko-Místecku odkládá přístavbu nového vstupu do budovy a výstavní prostory znovu otevře 4. června. Na přípravu projektu přístavby je potřeba více času. ČTK to dnes sdělila mluvčí TŽ Petra Macková Jurásková. Muzeum spravují TŽ spolu s městem.
Muzeum zavřelo 1. dubna a znovu otevřít se podle plánu mělo až v září. "Během dubna a května probíhaly výkopové práce a oprava horkovodu. Příprava projektu přístavby si však vyžádá více času. Muzeum nově vzniklý časový prostor využije k tomu, aby uspokojilo žádosti návštěvníků o prohlídku unikátního subfosilního kmene," uvedla mluvčí.
Více než 6500 let starý subfosilní dubový kmen nazvaný Eridanus, který byl součástí projektu Les civilizací na světové výstavě Expo 2025 v Ósace, získalo muzeum do svých sbírek teprve nedávno. Veřejnosti ho představilo v polovině února a podle vedoucí muzea Evy Zamarské je zájem o něj velký.
"Muzeum také otevře výstavy, které plánovalo na podzim. Jsou spojeny výhradně s Třincem, který slaví 95 let od svého povýšení na město," podotkla Macková Jurásková.
Zamarská uvedla, že výstava To to letí... 95 let města Třince je spojena i s 80 lety existence místní základní umělecké školy. "Expozice nabídne prvopočátky od povýšení z obce Třinec na město i návštěvu prezidenta Československa T. G. Masaryka u této příležitosti. Výstavu doplní exponáty z období 60. až 80. let 20. století, které nám darovali obyvatelé Třince a lidé z okolních vesnic v posledních 40 letech a patří jim za to velké díky," uvedla Zamarská. Výstavu doplní řada historických fotografií.
Další výstava s názvem Škola, která spojuje generace, patří 90. výročí Střední průmyslové školy Třineckých železáren. "Panelová výstava mapuje prvopočátky učňovského školství v Třinci až po jeho současnost, nejlépe vybavenou střední školu v kraji," doplnila Macková Jurásková.