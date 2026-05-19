Třinecký čtenářský festival ČteFesT láká na autorská čtení i výšlapy do hor

Čtenářský festival ČteFesT, který bude v Třinci na Frýdecko-Místecku, Českém Těšíně na Karvinsku a v polském Těšíně, nabídne autorská čtení, poezii, slam poetry, divadlo, koncerty i výšlapy do hor. ČTK to za pořadatele řekla Adéla Majerová. Mezi hlavní hosty, kteří se na akci od 29. května do 6. června představí, patří Miroslav Hlaučo, Marek Orko Vácha, Václav Cílek nebo Petra Hůlová.
"Od počátku festivalu se snažíme dostat knihy, literaturu, hudbu i umění ven ze sálů knihoven a galerií. Když se nám podaří udělat autorské čtení na vlakovém nádraží nebo v horské chatě, slam poetry na střeše s výhledem na Javorový vrch těsně před bouřkou, zážitek je mnohem více zapamatovatelný. Emoce se znásobí," řekla ředitelka festivalu Marika Zadembská.
Letos se festival zabydlí v Dřevěnkách na Borku, Těšínském divadle, připojí se Grafická dílna Uutěrky v Návsí či Horská chata Ostrý, Klub Dziupla, Čítárna Avion nebo tiskárna knih.
Festival pořádá třinecká knihovna ve spolupráci s knihovnami v Českém Těšíně a polském Těšíně. Mezi nejvýraznější osobnosti letošního ročníku patří držitel ceny Magnesia Litera za debut Letnice Miroslav Hlaučo, Marek Orko Vácha, který propojuje vědu a víru a geolog a klimatolog Václav Cílek, jenž se dlouhodobě věnuje proměnám krajiny a klimatu. "Významnou osobností programu je také prozaička Petra Hůlová," dodala Majerová.
Silnější zastoupení má letos v programu poezie v podání básníků Ireny Šťastné a Petra Ligockého. "Literární dialog nabídnou Jan Němec a Jana Šrámková, autoři knihy Byt, která vznikla jako setkání dvou autorských perspektiv. Zajímavostí je, že se jejich autorské čtení uskuteční v opravdovém bytě. Program doplní také slam poetry s česko-polskými slammery," uvedla Majerová.
Festival myslí i na dětské publikum. Ilustrátor Petr Horáček a básník Robin Král představí knihu Když nasněží na slony. Připraven je každodenní program pro děti včetně kreativních aktivit a setkání s autory. V Třinci se uskuteční také křest nové knihy Veroniky Chmelařové Tvoř jako umělec s kmotrem - sochařem Kurtem Gebauerem.