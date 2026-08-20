Třinecký magistrát zaregistroval pro komunální volby všech sedm kandidátek

Magistrát v Třinci na Frýdecko-Místecku zaregistroval pro podzimní komunální volby všech sedm podaných kandidátních listin, žádnou neodmítl. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných na úřední desce radnice. ČTK to potvrdil i mluvčí radnice Stanislav Cieślar. Před čtyřmi lety v Třinci kandidoval stejný počet subjektů. Volby se konají 9. a 10. října.
Všechny politická uskupení už oznámila své lídry. Současná primátorka Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec) nebude na podzim jako jediná z šesti primátorů v Moravskoslezském kraji obhajovat svůj mandát. V čele uskupení stane její dcera a třinecká radní Lucie Fremrová.
Lidovce povede Wieslaw Wanya, v čele hnutí ANO bude bývalý skokan na lyžích Jan Mazoch. Lídrem kandidátní listiny Společně pro Třinec, kterou budou tvořit zástupci ODS a TOP 09, bude Robin Lotko (ODS). V čele uskupení Společná levice pro Třinec, kde budou zástupci KSČM, ČSSD a nezařazení, bude Martin Vacek (ČSSD).
Uskupení Volte Třinec vede zástupce ředitelky Gymnázia Třinec Marian Plucnar. Jedničkou kandidátky Nezávislí Třinec je současný opoziční zastupitel a podnikatel Ivan Frömmer.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Třinci uskupení Osobnosti pro Třinec, které v třiatřicetičlenném zastupitelstvu získalo 13 mandátů. Druhé hnutí ANO obsadilo osm křesel, pět zastupitelů mají Nezávislí, tři lidovci a po dvou Společně pro Třinec a ČSSD a nezávislí kandidáti (dnešní SOCDEM). V Třinci je koalice složená ze zástupců Osobností pro Třinec, KDU-ČSL a uskupení Společně pro Třinec.