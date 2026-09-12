Třinečtí kandidáti se neshodnou na způsobu obnovy náměstí, kritizují přípravu

Lídři třineckých kandidátek do podzimních komunálních voleb se rozcházejí v hodnocení revitalizace náměstí T. G. Masaryka, jejíž náklady jsou zhruba 30 milionů korun. Zatímco kandidátka současného vedení města Lucie Fremrová (Osobnosti pro Třinec) považuje obnovu za potřebnou a řešení i náklady za odpovídající, většina ostatních kandidujících uskupení kritizuje především způsob přípravy a projednání projektu. Jedničky jednotlivých subjektů to řekli ČTK. Odpovídali i na otázky související s budoucností města či možnostech povolebních koalicí.
Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochotni kvůli tomu město zadlužit nebo jak získáte peníze?
Lucie Fremrová (Osobnosti pro Třinec)
Za hlavní úkol považuji udržet v Třinci mladé rodiny a vytvořit podmínky pro příchod dalších. K tomu patří dostupné bydlení, kvalitní veřejný prostor a dobré podmínky pro každodenní život. Chceme upravit podmínky pro přidělování městských bytů, podpořit novou výstavbu, připravit lokality pro rodinné domy a pokračovat v revitalizaci sídlišť. Rodinám chceme pomoci příspěvkem na kroužky a tábory, novými hřišti či bezpečnějšími cestami do škol. Financování chceme postavit na dotacích, spolupráci se soukromými investory a odpovědném hospodaření. Další zadlužování není první volbou, úvěr připadá v úvahu u strategických investic s dlouhodobým přínosem.
Wieslaw Wania (KDU-ČSL)
Za hlavní úkol považuji město rozvíjet a zároveň udržet stabilizovaný rozpočet města na další léta. Prioritou pro různé investiční akce je, pokud to dotační systém umožní, získání dotací. Třinec má jako město nízké procento zadluženosti, i tam je samozřejmě možnost peníze získat. O případném úvěru bych tedy uvažoval, ale důležité je hospodařit tak, aby zůstala zachována finanční stabilita města a investice byly dlouhodobě zvládnutelné.
Jan Mazoch (ANO)
Třinec se může dál rozvíjet správným směrem, pokud bude město naslouchat občanům. Nejsem zastáncem megalomanských projektů. Nejprve se musíme podívat na majetek, který chátrá nebo má potenciál město posunout dál. Za důležité považuji vytvoření evidence městského majetku a posouzení jeho stavu. Ve financích je podle mě nezbytný audit městského úřadu a hospodaření. Každou investici bych posuzoval jako řádný hospodář - podle potřebnosti, přínosu, dostupných prostředků, případného zadlužení i dlouhodobých dopadů. Využívat je třeba také dotační programy.
Robin Lotko (Společně pro Třinec)
Za primární úkol považujeme nastartovat v Třinci dostupnější bydlení, aby mladí lidé, rodiny i lidé ve věku 50+ měli možnost důstojně bydlet. Chceme zahájit družstevní bydlení. Město poskytne vlastní pozemek formou práva stavby a zůstane jeho vlastníkem, zatímco výstavbu si družstvo zajistí úvěrem. Město se zároveň stane členem družstva a získá přibližně třetinu bytů pro potřebné profese. Město nechceme bezhlavě zadlužovat. Využít chceme hlavně městský majetek, dotace a spolupráci s družstvem či soukromým sektorem. Úvěr má smysl jen u investic s dlouhodobým přínosem.
Martin Vacek (Společná levice pro Třinec)
Chceme, aby se v Třinci dalo pracovat za odpovídající mzdu, bydlet s únosnými náklady a dávalo smysl zde zakládat rodinu. Přednost proto dostanou dostupné městské byty, nové pracovní příležitosti a investice do všech částí města. Nejprve využijeme rezervy, dotace, městský majetek a úspory na méně potřebných akcích. K dosažení cílů využijeme kontakty, vize a reálné možnosti. Rozumný úvěr ano, ale pouze na majetek, který bude občanům sloužit desítky let.
Ivan Frömmer (Nezávislí)
Hlavních úkolů je několik a v různých částech města jsou vnímány rozdílně. V centru jde o bezpečnost, bezdomovectví, dopravu a parkování, v příměstských částech o nové chodníky, opravy lávek a komunikací. Evergreenem celého města je absence koncepce bydlení a samostatnou kapitolou areál na Javorovém. Ke všem těmto úkolům máme připravena řešení. Pokud jde o finance, koalice letos město zadlužila 200milionovým úvěrem. O dalším úvěru bych uvažoval až po řádné finanční analýze. Je třeba hledat dotace, ale hlavně hospodárně nakládat s vlastními zdroji.
Marian Plucnar (Volte Třinec)
Hlavním úkolem pro Třinec je udržet v něm mladé lidi. Klíčem je dostupné bydlení, propracovaný systém startovacích bytů, výstavba i odkup a rekonstrukce bytového fondu. Město si musí definovat profese nezbytné pro jeho fungování a rozvoj, například pečovatelky, zdravotní sestry, lékaře, učitele, kuchařky nebo řidiče MHD, a těmto lidem nabídnout bydlení za rozumnou cenu. Bez mladých lidí nemá Třinec budoucnost. Zadlužení se nebojím, pokud jde o rozumný dluh na investice sloužící desítky let. Nezodpovědné je zadlužovat město kvůli běžnému provozu či krátkodobým projektům.
S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Lucie Fremrová (Osobnosti pro Třinec)
Nechci před volbami rozdělovat politické subjekty na přijatelné a nepřijatelné jen podle názvu. Rozhodující pro mě bude, zda se dokážeme shodnout na základním směřování Třince, konkrétních prioritách a způsobu vedení města. Určitě si neumím představit spolupráci s antisystémovými a nedemokratickými uskupeními ani s lidmi, mezi kterými není elementární důvěra. Koalice musí být schopná čtyři roky spolupracovat a rozhodovat i ve složitých situacích. Nestačí rozdělit funkce, musí existovat shoda na tom, kam chceme Třinec posunout.
Wieslaw Wania (KDU-ČSL)
Určitě ne krajní levice a současná opozice. Cením si lidí, kteří mají určitou politickou a kulturní úroveň komunikace. Nevěřím ve změnu myšlení a jednání lidí, kteří pravidelně celé volební období veškerou práci koalice jen kritizují. Pro spolupráci je podle mě důležitá schopnost věcně komunikovat a pracovat konstruktivně, nikoli pouze kritizovat současné vedení města.
Jan Mazoch (ANO)
Jsem připraven po volbách jednat s každým, kdo bude mít zájem pracovat ve prospěch Třince a jeho obyvatel. Nechci předjímat výsledky voleb ani jmenovat konkrétní partnery. O spolupráci bude rozhodovat výsledek voleb a schopnost najít společnou řeč v zásadních otázkách. Za základ považuji komunikaci a vzájemný respekt. Nechceme si předem stanovovat hranice tam, kde je stanovovat nemusíme. Důležité je, zda dokážeme najít společný zájem a respektovat rozdílné názory.
Robin Lotko (Společně pro Třinec)
Nechceme před volbami nikoho předem vylučovat. Komunální volby jsou především o práci pro město, ne o stranické politice. Po volbách budeme hledat partnery mezi těmi, kteří budou ochotni podpořit náš program, pracovat pro Třinec a společně hledat řešení, která město posunou dál. Rozhodující pro nás tedy bude především schopnost spolupracovat na konkrétních věcech a prosazovat program, který bude přínosem pro obyvatele.
Martin Vacek (Společná levice pro Třinec)
Jsme připraveni jednat se všemi kandidujícími subjekty, které podpoří hlavní body našeho programu pro lidi a přijmou změnu způsobu řízení města, transparentní hospodaření, dostupné bydlení a rovný rozvoj všech částí Třince. Žádné straně nedáme bianko šek. Nespojíme se s tím, kdo bude chtít uzavřené a pro obyvatele nepřehledné rozhodování nebo upřednostňování osobních zájmů. Rozhodně nemůžeme spolupracovat s tím, kdo pro stranické či své zájmy potlačí zájmy občanů Třince.
Ivan Frömmer (Nezávislí)
Myslím, že jsme schopni jednat s každým, kdo je ochoten naslouchat a vidí budoucnost v konstruktivní spolupráci. Nedovedu si ale představit, že bychom problémy řešili s těmi, kdo současný stav způsobili a jsou de facto součástí těchto problémů. Jsme otevření spolupráci s opozicí v rámci výborů a komisí a chceme vrátit transparentní poměrné zastoupení do těchto orgánů. Spolupracovat chceme pouze s těmi, kteří budou otevření komunikaci s občany a opozičními zastupiteli.
Marian Plucnar (Volte Třinec)
Komunální politika není o velké politice, ale o ochotě najít spojence pro společné vize a konkrétní projekty. Klíčové je, jací lidé budou budoucí zastupitelstvo tvořit. Pro spolupráci budou nezbytné odbornost, schopnosti a zkušenosti, které může člověk při vedení města skutečně zužitkovat. Vzájemná důvěra a vnitřní koheze týmu jsou pro mě zásadní. Nejde o ideologické škatulky pravice nebo levice, ale o reálné kompetence. Cílem je transparentně a profesionálně řízené město.
Považujete způsob a finanční náklady revitalizace náměstí T. G. Masaryka za správné rozhodnutí? Pokud ne, co konkrétně byste na tomto projektu udělali jinak a jak byste postupovali?
Lucie Fremrová (Osobnosti pro Třinec)
Revitalizaci náměstí považuji za potřebnou a zvolené řešení za smysluplné. Projekt vychází ze strategického plánování města, do kterého se zapojila také veřejnost. Lidé v diskusi poukazovali na to, že v centru chybí příjemné místo pro setkávání a menší kulturní, společenské či komunitní akce. Součástí revitalizace je nahrazení technicky nevyhovující fontány vodními tryskami, které lze vypnout a prostor využít pro koncerty, trhy či adventní program. S ohledem na ceny stavebních prací a rozsah investice považuji náklady za odpovídající.
Wieslaw Wania (KDU-ČSL)
Částečnou revitalizaci si náměstí TGM zasloužilo. Z mého pohledu byly dva zásadní důvody. Prvním byl špatný technický stav technologie pro cirkulaci a čištění vody ve fontánkách, druhým potřeba zamezit možnému vzniku zdravotních problémů, protože si lidé toto místo někdy pletli s bazénem nebo sociálním zařízením. Nové řešení přináší moderní a bezpečnější technologii. Z mého pohledu byl ale celý záměr velmi málo diskutován a veřejnost byla informována až ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto. Tento způsob komunikace bych změnil.
Jan Mazoch (ANO)
Z dnešního pohledu už nemá smysl projekt zpochybňovat, revitalizace se realizuje a bude dokončena. U tak rozsáhlého projektu však měla podle mě proběhnout otevřenější komunikace s obyvateli a důkladnější vyhodnocení jejich podnětů. Bylo potřeba posoudit, zda je rekonstrukce v tomto rozsahu nezbytná a zda by nebylo účelnější využít část prostředků na jiné priority města. U podobných investic bychom více zapojili veřejnost, pečlivěji posoudili přínosy i náklady a hledali řešení, které za vynaložené peníze přinese obyvatelům co největší užitek.
Robin Lotko (Společně pro Třinec)
Náměstí má být živým centrem města, místem pro setkávání, kulturu, odpočinek i podnikání. Město investuje kolem 30 milionů korun do nového vodního prvku a souvisejících úprav. Za takovou částku bychom očekávali výraznější přínos pro každodenní život. Mrzí nás také dopad rekonstrukce na místní podnikatele, kterým omezení přístupu způsobilo výpadky tržeb. Jako člen koalice, která revitalizaci prosadila, za své působení nesu díl odpovědnosti. Některé věci bych dnes řešil jinak, zejména budoucí provozní náklady, praktické využití prostoru a dopady na okolí.
Martin Vacek (Společná levice pro Třinec)
Podporujeme citlivou obnovu náměstí TGM, ale nesouhlasíme se způsobem přípravy projektu. U investice za desítky milionů měla předcházet otevřená debata s občany, architektonická soutěž a představení celkové koncepce. Pouhé informování veřejnosti nelze zaměňovat za možnost projekt skutečně ovlivnit. Město má možnosti, jak takový záměr s občany komunikovat. Podle nás mělo být nejprve jasné, jak má centrum fungovat jako celek, a teprve poté rozhodovat o konkrétní investici.
Ivan Frömmer (Nezávislí)
Jde podle mě o naprosto chybné rozhodnutí, které zbytečně zatíží městský rozpočet a místo ochlazení může naopak zvýšit teplotu v prostoru náměstí. Předložil jsem zastupitelstvu žádost o projednání a revizi investice, návrh podepsaný asi 350 občany byl ale odsunut až za bod, v němž byl záměr koalicí odsouhlasen. Požadovali jsme celkové řešení prostoru od KD Trisia přes kino a náměstí TGM až k dopravnímu uzlu u Slovanu, projednané s občany a zastupitelstvem. Na náměstí měla být vyhlášena architektonická soutěž nebo alespoň zpracována studie projednaná s veřejností.
Marian Plucnar (Volte Třinec)
Způsob, jakým byla revitalizace připravena, nepovažujeme za správný. Nezpochybňujeme, že veřejný prostor se má modernizovat, ale náměstí prošlo zásadní rekonstrukcí přibližně před dvaceti lety. Nejprve jsme si proto měli položit otázku, zda je další rozsáhlá úprava skutečně prioritou. Projekt navíc není součástí ucelené koncepce okolí. Centrum nelze řešit po jednotlivých ostrůvcích. Začali bychom celkovou vizí širšího centra a do její přípravy zapojili veřejnost, architekty, podnikatele a odborníky. Teprve poté by se rozhodovalo o jednotlivých investicích, jejich pořadí a rozsahu.