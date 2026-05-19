Trojanovice vybudovaly v Beskydech cyklostezky k přehradě Lubina a na Pindulu

Obec Trojanovice na Novojičínsku vybudovala tři na sebe navazující cyklostezky dlouhé dohromady téměř čtyři kilometry. Vedou z obce kolem přehrady Lubina do sedla Pindula. Stavba cyklostezek přišla na 131 milionů korun, obec je slavnostně otevře v pátek. ČTK to dnes za obec sdělila projektová manažerka Ivana Petruchová. Uvedla, že šlo o dosud největší investiční projekt Trojanovic.
"Nechtěli jsme zasahovat do zelených ploch, proto nám přišlo logické vést cyklostezku podél již existující místní komunikace. I tak jsme ale s trasou procházeli komplikovaným terénem, přemosťovali jsme několik vodních toků, celkové investiční náklady tedy odpovídají vysoké náročnosti celé výstavby," uvedl trojanovický starosta Jiří Novotný (Naše Beskydy - SNK).
Projektová příprava trvala kvůli složitému majetkoprávnímu řízení více než deset let. Obec na cyklostezky získala dotaci přes 110 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu a 12 milionů korun od Moravskoslezského kraje.
"Cyklostezky Solárka 1a, Solárka 1b a Pindula tvoří na sebe navazující trasu pro cyklisty i pěší v celkové délce téměř čtyři kilometry. Stezka s asfaltovým povrchem začíná v centru obce Trojanovice u kruhového objezdu, vede podél silnice III/4866 k hrázi vodní nádrže Lubina a dále stoupá až do sedla Pindula. Zde prozatím cyklostezka končí," uvedla Petruchová. Navazující část vedoucí do Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku se už staví, město ji chce dokončit v létě.
Součástí cyklostezky je krytá odpočívka s nabíjecí stanicí u vodní nádrže Lubina a 14 parkovacích míst pro cyklisty. "V rámci stavby se přemístila i dřevěná zvonička a upravilo se parkování v sedle Pindula. Pro zvýšení bezpečnosti je trasa v noci osvětlena atraktivními solárními terčíky zabudovanými v povrchu stezky," uvedla manažerka.
Stavba nabrala dvouměsíční zpoždění, protože její zhotovitel, společnost Strojírny a stavby Třinec, se potýkal se složitými změnami. Nevýraznější komplikací bylo odhalení nestabilního podloží ve svazích podél cyklostezky.
"Tyhle cyklotrasy propojují nejen dvě obce a dva kraje, ale i lidi, kteří tu žijí a tráví čas. Je to investice, která bude sloužit každému, kdo chce do Beskyd vyrazit bezpečně a v klidu. Trojanovice dotáhly náročný projekt, který lidem zpříjemní život," uvedl moravskoslezský hejtman Jiří Bělica (ANO).