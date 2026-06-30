Tropické pondělí rekordně zaměstnalo moravskoslezské záchranáře

Tropické pondělí znamenalo pro moravskoslezské záchranáře rekordní zátěž. Zasahovali u více než 500 událostí, což představuje nárůst o 39 procent oproti dlouhodobému dennímu průměru. Výrazně přibylo pacientů s kolapsy, dehydratací a závratěmi souvisejícími s vysokými teplotami. ČTK to dnes sdělil mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
"Záchranáři v pondělí ošetřovali téměř 120 lidí s kolapsovými stavy, závratěmi nebo dehydratací, u nichž zdravotní potíže velmi pravděpodobně souvisely s tropickým počasím. Oproti víkendu, kdy byly také tropické teploty a posádky vyjížděly k přibližně 40 takovým případům denně, se jejich počet zhruba ztrojnásobil. Nejvíce těchto zásahů evidovali záchranáři na Ostravsku a Karvinsku," uvedl.
Kromě výjezdových posádek zaznamenalo výrazný nárůst práce také krajské zdravotnické operační středisko. Operátoři během pondělí přijali 860 tísňových telefonátů, tedy o 40 procent více, než činí dlouhodobý průměr. Kromě toho odbavili další stovky netísňových hovorů s posádkami a nemocnicemi.
Přestože zatím nebylo nutné posilovat počet výjezdových posádek ani operátorů, podle záchranné služby se téměř polovina posádek v nejvíce zatížených částech kraje během pondělí pohybovala na samotné hranici kapacit.
V tropických dnech by měli lidé dodržovat několik zásad. "Lidem doporučujeme dodržovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci v odpoledních hodinách a věnovat zvýšenou pozornost seniorům, malým dětem a chronicky nemocným," uvedl.