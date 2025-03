Havířov se pře s obcí o užitečnosti obchvatu, neshodnou se ani na tunelu

Trasa přeložky silnice I/11 má podle aktuální verze dokumentace mít délku necelých dvacet kilometrů a vést severně od Havířova mezi Těrlickem a Horní Suchou a napojit se u Třanovic na Frýdecko-Místecku na dálnici.

„Doprava v Havířově rozhodně neklesá, ba naopak se v posledních letech téměř zdvojnásobila. A jednou z hlavních příčin je právě i absence obchvatu,“ podpořila stavbu mluvčí magistrátu Rosalie Seidl Pokorná.

Obchvat podle ní přispěje k bezpečnější a plynulejší dopravě v hustě osídleném území.

Havířov není tranzitním městem, říká starosta

Poněkud jinak to vidí starosta Těrlicka David Biegun. „V Havířově klesl počet obyvatel, jeho zástupci tvrdí, že je tranzitním městem. To ale není pravda. Havířováci jezdí za prací do Ostravy, třeba na bludovickém kopci už je doprava rozmělněná,“ vypočítal starosta důvody, proč obchvat nestavět.

Stavba je podle něj zbytečná a bez skutečně doloženého přínosu. „Může to stát ve výsledku i desítky miliard korun, a přitom to nijak zvlášť velký užitek nepřinese. Chápal bych, kdyby Havířov zmodernizoval své tři křižovatky na mimoúrovňové. To se mělo udělat jako první a teprve pak zjišťovat, zda je potřeba obchvat,“ poukázal těrlický starosta.

Na straně Havířova stojí i ŘSD. „Pokud by se obchvat nepostavil, zůstala by stávající silniční síť nevyhovující rostoucím dopravním nárokům v současném stavu. Problém s přetížením by se zřejmě zhoršoval, což by vedlo k horší plynulosti dopravy,“ sdělil Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Dokumentace počítá i s tunelem o délce 495 metrů nedaleko Těrlicka. Autor dokumentace však doporučuje překročit tuto délku kvůli větší bezpečnosti.

Trasa obchvatu Havířova s napojením na D48 mezi Českým Těšínem a Frýdkem-Místkem (19. října 2023)

Podle starosty Bieguna se ovšem jedná o neefektivní řešení. „Tunel měl být původně 700 metrů dlouhý, ale to by nevycházela ekonomika stavby. Dnes je málo pod povrchem, vrtalo by se jen dvacet metrů pod domy,“ shrnul výtky starosta.

K citlivým místům trasy i patří lokalita památníčků životické tragédie. Dokumentace připouští, že by se silnice mohla jednoho z nich dotknout a navrhuje jeho přesunutí.

Zástupci havířovského magistrátu uvedli, že podle stávající studie je možné se památníkům zcela vyhnout, ale pokud by k jejich přemístění došlo, bude pieta zachována a město se postará o důstojné nové umístění.

O rok posunuté zahájení stavby

Investor by měl podle dokumentace před zahájením stavby vedle podoby tunelu přijmout opatření proti narušení migračních tras zvěře a předložit hlukové a emisní čísla nejen pro provoz, ale i během stavby.

Podle Miroslava Mazala by podrobná projektová dokumentace mohla být připravena na začátku roku 2027. „V současnosti jsou činěny veškeré kroky k tomu, aby stavba silnice byla zahájena v roce 2029,“ podotkl Mazal.

Tunel by podle něj mohl i pro stavbu zůstat v současné navrhované podobě. „Trasa byla navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na bezpečnost, kapacitu a ekologické aspekty, a současná délka tunelu vyhovuje platným normám,“ řekl.

Případné úpravy však podle Mazala nelze vyloučit například po geotechnickém průzkumu.