Turné na počest Radima Hladíka začne v Ostravě, zazní i skladby z Nové syntézy

Vzpomínkové turné věnované kytaristovi Radimu Hladíkovi začne 1. prosince v ostravském hudebník klubu Barrák Music Club. Projekt Pocta Radimu Hladíkovi, Má hra - Tour 2026 připomene nedožité 80. narozeniny hudebníka a deset let od jeho úmrtí. Na koncertě vystoupí členové poslední sestavy kapely Blue Effect, jejich hosté a jazzový orchestr CBC Big Band. Zazní také skladby z projektu Nová syntéza i hity Blue Effect. Speciálním hostem bude zpěvák Viktor Sodoma, který představí písně skupiny The Matadors. ČTK to dnes za pořadatele řekl Roman Helcl. Turné bude mít pět zastávek. Po Ostravě bude pokračovat v Brně, Praze, Plzni a Hradci Králové.
V Ostravě vystoupí bubeník Václav Zima, baskytarista a zpěvák Vojtěch Říha, zpěvák a kytarista Honza Křížek a zpěvák Pavel Bohatý, kteří působili v poslední sestavě Blue Effect. Doplní je kytaristé Adam Krofian a Roman Helcl. Zpívat budou Iva Marešová, Tomáš Fröde a Yannick Tevi.
"Výraznou součástí koncertu bude CBC Big Band pod vedením Miroslava Surky a dirigenta Romana Fišera. Společně s rockovými hudebníky uvede skladby z projektu Nová syntéza, který Blue Effect v 70. letech natočil s Jazzovým orchestrem Československého rozhlasu. Dvě alba propojila rockovou hudbu s orchestrálními a jazzovými aranžemi," uvedl. Na turné zazní vybrané skladby v aranžích, které pro projekt připravil přímo Hladík.
"Spojení bigbítu s orchestrálními aranžemi, které nabízí Nová syntéza, pro mě bylo vždycky obrovským zážitkem. Možnost zahrát si tyhle skladby v takové sestavě je výjimečná," uvedl zpěvák Honza Křížek. Bubeník Václav Zima řekl, že možnost připomínat Hladíkovu hudbu a tvorbu Blue Effectu považuje za radost i příležitost předat ji dalším posluchačům. Vojtěch Říha chce podle svých slov na koncerty přenést energii, kterou kapela měla na pódiu.
Turné je součástí širšího projektu připomínajícího Hladíkův život a tvorbu. V prosinci bude mít premiéru dokumentární film Radim Hladík: Má hra, který připravují Radim Hladík mladší a Boris Machytka. Snímek, v němž vystoupí dvě desítky hudebníkových spoluhráčů, přátel a dalších osobností, bude mít premiéru 17. prosince v pražském kině Lucerna. V listopadu vyjde také první knižní monografie věnovaná Hladíkovi, jejímž autorem je Honza Vedral. V prosinci se v pražském Popmuseu uskuteční výstava věnovaná hudebníkovi a vydavatelství Supraphon zveřejní dosud nevydané nahrávky.
Radim Hladík patřil k nejvýraznějším českým kytaristům. Proslavil se mimo jiné působením v kapelách The Matadors a Blue Effect. Zemřel v prosinci 2016 ve věku 69 let.