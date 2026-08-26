Tvůrce filmu Vlak 2607 překvapil objem podkladů k tragické nehodě z roku 1961

Při práci na dokumentárním filmu Vlak 2607 o železniční nehodě s 19 oběťmi z 27. srpna 1961 na Bruntálsku překvapilo tvůrce snímku Radima Blaška množství dochovaných informací k havárii. Původně očekával, že po 65 letech zůstanou některé části příběhu nezjistitelné. Studium archivních materiálů ale umožnilo rekonstruovat události podstatně podrobněji, než předpokládal. Blaško to dnes řekl ČTK. Premiéra se uskuteční ve čtvrtek ve Vrbně pod Pradědem.
Nehoda se stala při posunování ve stanici Vrbno pod Pradědem. Uvolněné nákladní vozy se kvůli sklonu trati samovolně rozjely směrem ke Karlovicím. Na trati se srazily s protijedoucím motorovým vozem osobního vlaku 2607, který byl plný cestujících. Po nárazu vypukl požár. Neštěstí si vyžádalo 19 obětí. Strojvedoucí a vlakvedoucí před srážkou z vozidla vyskočili.
"Když máte před sebou jednotlivé výpovědi, úřední záznamy, fotografie a další materiály a začnete je správně propojovat, najednou se vám ten den doslova skládá před očima," uvedl Blaško. Práce podle něj připomínala skládání obrovského puzzle, u kterého na začátku nebylo jisté, zda jsou k dispozici všechny dílky.
Jednotlivé informace byly rozptýlené v různých dokumentech a výpovědích. Některé bylo nutné porovnávat s fotografiemi nebo dalšími spisy. Postupně se tak podle Blaška podařilo skládat průběh 27. srpna 1961 téměř minutu po minutě. Množství dochovaných materiálů nakonec ovlivnilo také samotnou podobu filmu. "Z původně zamýšleného obecnějšího historického dokumentu se stal přesnější příběh, který může diváka provést jednotlivými okamžiky tragického dne," řekl.
Silným okamžikem pro tvůrce bylo také první natáčení přímo na místě tragédie. Do té doby pracoval především s dokumenty, plánky a fotografiemi starými desítky let. "Najednou stojíte vedle kolejí na místě, které dnes působí úplně obyčejně a klidně. A přitom víte, co se tam během několika okamžiků odehrálo," uvedl.
Právě návštěva místa podle něj změnila způsob, jakým celý příběh vnímal. Událost, kterou předtím znal především z archivních materiálů, získala konkrétní prostor a jiný rozměr. Podobný posun přineslo také první kompletní zhlédnutí filmu. Jednotlivé části během výroby viděl opakovaně, některé podle svých slov možná stokrát. Neustále se upravovaly, přesouvaly a zkracovaly. Až při prvním sledování celého filmu bez zastavování si uvědomil, že práce rozdělená během měsíců do stovek malých částí začala tvořit jeden celek.
Film je podle něj zároveň připomínkou toho, jak rychle z místní historie mizí jednotlivé informace. "Dokud máme možnost dohledat dokumenty, fotografie a příběhy, měli bychom to dělat. Protože s každou další generací něco nenávratně mizí," dodal.
Vlak 2607 bude mít první projekce ve čtvrtek ve Vrbně pod Pradědem, kde tvůrci zvolili pro promítání prostředí bývalého vlakového depa. Po uvedení ve Vrbně chtějí film nabídnout také dalším místům v regionu.