U Frýdlantu nad Ostravicí zemřel po nehodě osmadvacetiletý motorkář

Osmadvacetiletý řidič motocyklu zemřel v pátek odpoledne po střetu s osobním vozidlem u Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Novinářům to dnes sdělil policejní mluvčí Jan Segsulka.
Nehoda se stala po 17:30 na silnici I/56. Řidič motocyklu jel směrem na Frýdek-Místek a srazil se s osobním vozidlem jedoucím stejným směrem. "Následkem kolize došlo k pádu motocyklisty, který utrpěl zranění neslučitelná se životem. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u řidiče osobního automobilu negativní," uvedl Segsulka. Kvůli odstraňování následků nehody musel být provoz na silnici dočasně uzavřen.