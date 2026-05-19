U Horních Životic chce stavět větrný park firma z MTX Group, část lidí je proti

V akcelerační zóně Kamenný vrch u Horních Životic na Bruntálsku chce postavit větrný park společnost z průmyslové skupiny MTX Group českého podnikatele Petra Otavy. ČTK to po dnešní debatě Dovolme si vědět řekla ve Starých Heřminovech Monika Michaelová, zakladatelka Pracovní skupiny pro životní prostředí ve Starých Heřminovech. Část obyvatel okolních obcí se záměrem nesouhlasí a starostka Daniela Skotnicová (Zdravý rozum) řekla, že námitku podávají i Staré Heřminovy.
"Záměr byl podán proto, že firma Al Invest Břidličná potřebuje naplnit kvótu zelené energie, a proto vytipovala v této oblasti zóny, které si mohla takto připravit," řekla Michaelová.
Firma podle ní nejprve odkoupila pozemek od zemědělce. "Potom v podstatě bez jakékoliv diskuse se starosty, s obcemi nebo se spolky podali záměr na výstavbu velkých větrných elektráren na krajský úřad. My jsme se o tom náhodou dozvěděli, takže jsme nechali ve spolupráci s právničkou na stavební právo a s dalšími odborníky vypracovat zamítavé stanovisko a to pořád ještě běží," řekla Michaelová.
Firma podala záměr ještě před zveřejněním akceleračních zón. Zóna Kamenný vrch přímo sousedí se zástavbou Heřminov, elektrárny by podle plánů měly být 450 metrů od domů. Z druhé strany obce je další akcelerační zóna Liščí vrch. Podle jednoho z iniciátorů petice proti větrníkům Petra Braka se problém týká celého Hornobenešovska a Bruntálska. Mluvčí Bruntálu Jiří Ondrášek dnes řekl, že město se v koordinaci s některými dalšími obcemi vymezuje zejména proti možnosti umístění větrných parků v lokalitách Liščí vrch u Horního Benešova a Jelení u Milotic nad Opavou.
"Jsem přesvědčená o tom, že Nízký Jeseník byl jaksi obětován pro ten vítr a slyším to z mnoha stran," řekla Michaelová. Bruntálsko je podle ní obecně označováno jako chudá oblast s osídlením lidmi často starými, kteří si nejsou schopni informace ověřit, a nepočítalo se s tím, že by se tam mohla zvednout nějaká výraznější vlna odporu.
Starostka vyzvala obyvatele Starých Heřminov, aby sepsali své připomínky a připojili se s námitkami k obci. "Dá se to přinést na obecní úřad. Odešleme to hromadně na ministerstvo pro místní rozvoj," řekla Skotnicová.
Energetický expert, spoluzakladatel Energetického regulačního úřadu Ivan Noveský lidem doporučil, aby své připomínky poslali v kopii i premiérovi Andreji Babišovi (ANO). "On slyší na hlas lidu a má šanci s tím něco udělat," řekl Noveský.
Starostka na besedě řekla, že na úřadě si podávali kliku jeden investor za druhým, proto obec vyhlásila anketu, jak se k případné stavbě větrníků staví obyvatelé. "Když anketa dopadla pro ’ano’, vybrali jsme si místní firmu, která bude mít případně elektřinu pro svoji potřebu. Momentálně je to ve stavu nějaké dohody o spolupráci, že si nebudeme navzájem házet klacky pod nohy. Proběhne klasické měření, studie EIA a dál se uvidí," řekla Skotnicová.
Lidem vadí, že větrníky, které mají být vysoké až 250 metrů, naruší ráz krajiny, klid i výskyt chráněných živočichů. Obávají se i vlivu infrazvuku a hluku. "Hluk, který vydává větrná turbína, je monotónní, stále se opakující, technický. V podstatě vytváří mrtvé prostředí a ta mrtvost ovlivňuje potom psychiku a zdraví a vůbec existenci v tom území," řekla Michaelová.
Vadí jí také, že se neuvažuje o kompenzacích pro obyvatele a majitele nemovitostí. "Pokud tady vláda uvažuje o výstavbě nějakých 30 větrných elektráren o výšce 250 metrů, tak je to tady neobyvatelná oblast," řekla.
Vládní plán na zavedení akceleračních zón vychází z nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který reaguje na evropské předpisy. Jde o vytipovaná území, kde je předem vyhodnocen minimální střet s ochranou přírody. Hlavním lákadlem pro investory je zkrácení povolovacího procesu z běžných deseti let na rok. Pro obce v zónách zákon slibuje finanční bonusy a podíly z vyrobené elektřiny.