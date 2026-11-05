U hřiště v Kopřivnické části Mniší bude odpočinková zóna, zvítězila v hlasování

U hřiště v Mniší, části Kopřivnice na Novojičínsku, vznikne odpočinková zóna. Návrh zvítězil v hlasování obyvatel mezi osmi projekty k vylepšení života ve městě, které radnice zaplatí z participativního rozpočtu. ČTK to dnes sdělila Karolína Talajková z kopřivnické radnice.
Do hlasování se letos zapojilo 1352 respondentů. Odpočinková zóna u hřiště v Mniší získala 701 hlasů. Druhé místo obsadil s 302 hlasy návrh zastínění u venkovního hřiště Základní školy Emila Zátopka. O dva hlasy méně dostal záměr vybudovat stěnu pro bouldering, tedy lezení bez lana.
"Vítězný projekt počítá s vybudováním přístřešku mezi asfaltovým a fotbalovým hřištěm u Kulturního domu Mniší. Ten nabídne prostor k odpočinku rodičům s dětmi, sportovcům či hasičům. Prozatímní návrh umístění byl vybrán tak, aby přístřešek sloužil jako zázemí pro různé cílové skupiny, které areál využívají," uvedla Talajková.
Součástí projektu je úprava svahu podél herních prvků pro nejmenší děti, který by měl nově sloužit jako sedací stupeň. Cílem je vytvořit příjemnější a pohodlnější zázemí pro návštěvníky sportovního komplexu.
Do participativního rozpočtu město čtvrtý rok po sobě vyčlenilo milion korun. Projekty navržené obyvateli města se v Kopřivnici nazývají Koprojekty.
"Letošní ročník Koprojektů opět vyvrátil tvrzení, že projekty z místních částí jsou v rámci participativního rozpočtování v nevýhodě a nemají kvůli nižšímu počtu obyvatel šanci na úspěch. Letos se radují v Mniší, před dvěma lety zase zvítězil projekt z Lubiny," uvedl místostarosta David Monsport (Sdružení nezávislých Kopřivnice), který je garantem participativního rozpočtu.