U Jablunkova se srazilo auto s kamionem, dvě ženy jsou těžce zraněné

Dvě ženy utrpěly dnes odpoledne těžká zranění při vážné dopravní nehodě na silnici I/68 u Jablunkova na Frýdecko-Místecku. Osobní automobil se tam střetl v protisměru s nákladní soupravou, která po nárazu začala hořet. Plameny ho zcela zničily. Silnice je v místě nehody obousměrně uzavřena. Omezení potrvá do nočních hodin. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka.
Nehoda se stala krátce před 16:00 na obchvatu Jablunkova. "Podle dosud zjištěných informací přejelo osobní vozidlo jedoucí ve směru od Třince z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetlo s projíždějícím kamionem," uvedl. Nákladní vůz po srážce zcela shořel.
Těžká zranění utrpěla čtyřiašedesátiletá řidička osobního auta a její osmašedesátiletá spolujezdkyně. Zdravotníci obě ženy převezli do nemocnic.
"Dechová zkouška na alkohol i test na jiné návykové látky byly u řidiče nákladní soupravy negativní. U řidičky osobního vozu policisté nařídili odběr biologického materiálu," doplnil mluvčí policie. Okolnosti nehody vyšetřují frýdecko-místečtí kriminalisté. Kvůli požáru kamionu, odstraňování následků nehody a dokumentování místa zůstane podle policie silnice uzavřena zřejmě až do nočních hodin.