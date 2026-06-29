U Karvinského moře přibývá návštěvníků, ale i problémů s parkováním

Slunečné a teplé počasí posledních dní láká k rekreační oblasti Karvinské moře stále více návštěvníků. S rostoucí oblibou však přibývá problémů s parkováním. Mnoho řidičů totiž nerespektuje dopravní značení a nechává auta stát podél Stonavské ulice u obchvatu a v místech, kde je parkování zakázané. Mohou tak výrazně zkomplikovat práci záchranným složkám. Novinářům to dnes řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
"Během horkých víkendů parkují v této oblasti desítky řidičů. Některá auta ale stojí způsobem, který výrazně komplikuje průjezd komunikací," uvedl ředitel Městské policie Karviná Petr Kijonka. Situaci v oblasti pravidelně monitorují strážníci. Podle jejich zkušeností domluvy a upozornění často nemají požadovaný efekt. Policie proto upozorňuje, že neukázněné řidiče bude pokutovat.
"Dlouhodobě upozorňujeme řidiče na porušování pravidel a vysvětlujeme jim rizika, která tím vznikají. Bohužel se však stále setkáváme s případy, kdy jsou vozidla odstavena v místech, kde komplikují nebo omezují průjezd. V případě zásahu záchranných složek přitom může každá minuta rozhodovat. Proto budeme situaci nadále pravidelně kontrolovat a vůči řidičům, kteří nerespektují dopravní značení, postupovat důsledně," řekl Kijonka.
Cílem podle něj není udělovat pokuty, ale zajistit bezpečnost návštěvníků a zachovat průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému. Mluvčí připomněla, že město se snaží situaci u oblíbeného místa rekreantů zlepšit.
"V blízkosti Karvinského moře již začala výstavba nových parkovacích ploch, které v budoucnu nabídnou návštěvníkům výrazně větší kapacitu. Prozatím mohou návštěvníci využít legální parkovací plochy v okolí. K dispozici je například parkoviště u obchodního centra Tesco, odkud se ke Karvinskému moři návštěvníci pohodlně dostanou pěšky," doplnila mluvčí.