U koncertní síně v Krnově začala obnova veřejného prostranství po povodni

V okolí Koncertní síně svatého Ducha v Krnově na Bruntálsku začala obnova veřejného prostranství poškozeného v září 2024 povodní. Práce za 3,5 milionu korun mají být hotové v prosinci. Obnova čeká cesty, chodníky, oplocení, středověkou zeď i zeleň. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová.
Prostranství u koncertní síně se revitalizovalo za více než devět milionů korun v letech 2021 až 2022. V září 2024 jej pak ale výrazně poškodila povodeň. "Pod náporem vody se zřítila historická kamenná hradební zeď i zděný plot sousedního domu. Středověká ulička pod úrovní terénu byla zanesena bahnem a naplaveninami a poškodila se její historická dlažba z říčních valounů," uvedla Círová.
Povodeň poškodila také mlatové a betonové plochy v prostoru bývalé nejstarší krnovské cechovní barvírny. Poškozené byly rovněž plochy ze žulových kostek, zejména jejich podkladní vrstvy, spáry a některé obrubníky. Součástí obnovy bude výměna poškozených vrstev, opětovné položení původních kostek a oprava či doplnění žulových obrubníků. Dřevěná pochůzná plocha, kterou voda odplavila, se nahradí dubovými zahradními pražci.
Opravy se dotknou také laviček, odpadkových košů, kovového zábradlí, branek, plotů a veřejného osvětlení. Obnova čeká i travnaté plochy a záhony, z nichž se odstraní povodní poškozená vrstva půdy a nahradí ji kvalitní ornice. Následně vzniknou nové trávníky a výsadby.
"Cílem všech prací je obnovit prostranství do stavu před povodní a současně zachovat jeho historický charakter a původní podobu," dodala Círová. Obnova se týká prostoru v místě bývalé barvírny, který je součástí historického areálu kolem koncertní síně.