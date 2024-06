U přehrady se koná tradiční Těrlické slunko

Bruntál

Myslivecké letní slavnosti na hradě Sovinec

Víkend o myslivosti, myslivecké kynologii, sokolnictví a ochraně přírody, to vše s doprovodem mysliveckých trubačů se chystá v sobotu 8. června a v neděli 9. června od 9.00 do 17.00 na hradě Sovinec v rámci Mysliveckých letních slavností 2024. Chybět nebudou komentované přehlídky zbraní a trofejí. Návštěvníci se mohou těšit také na oblíbený Sovinecký rébus, sobotní večer pak doplní myslivecká zábava. Vstup je dle platného ceníku hradu.

Hlučín

Stezka pohádkovým lesem pro nejmenší

Stezku pohádkovým lesem připraví zítra T. O. Zálesák Hlučín. Na děti od 3 do 12 let a jejich rodiče čekají úkoly, a pokud všechny splní, na konci získají odměnu v podobě špekáčku pro každého člena výpravy, který si rovnou na místě mohou opéct na připraveném ohništi. Otevřeno bude také Zálesácké okýnko s občerstvením. Sraz je v 10.00 u klubovny Zálesáků, vstup je zdarma. Akce končí v 17.00.

Havířov

Město zve na odpoledne plné folkloru Už pátý ročník Folklorního (Ne)Festu se uskuteční v sobotu od 14.00 na Rašmánkovém dětském hřišti U Letního kina v Havířově. Na rodinné odpoledne plné hudby, tance a dobrého jídla zve cimbálová muzika Jagár. Na festivalu vystoupí hudebníci a tanečníci nejen z oblasti folkloru, chybět nebude tradiční jarmark a stánky s chuťovkami na zub. Vstupné je dobrovolné.

Kunín

Zámek slaví 20 let od zpřístupnění veřejnosti

Oslavte dvacet let od zpřístupnění zámku Kunín v zámeckých pokojích a zahradách. Na programu jsou v sobotu i v neděli kostýmovaná představení „Oblékání hraběnky Walburgy“ a „Šaty dělají člověka“ v podání Šáruš History Fashion nebo výstava Modrá krev, kde jsou k vidění fotografie šlechticů z návštěv zámku. Plné vstupné je 130 korun, snížené pak 80 korun.

Kopřivnice

Tatrovácký polygon láká na den plný adrenalinu

Zajezdit si na motokárách, vyzkoušet si simulátor formule 1, airsoft střelnici, projekční laserovou střelnici, virtuální realitu a další skvělé atrakce slibují Kopřivnické dny techniky v sobotu a neděli od 9.00 na tatrováckém polygonu. Základem dvoudenní přehlídky jsou ukázky stavební, vojenské, hasičské, komunální a jiné techniky. Armáda České republiky se předvede s tanky T-72M4 CZ a Leopard 2. Organizátoři připravili i program pro děti, ale třeba také vyhlídkové lety vrtulníkem. Návštěvníci budou mít možnost bezplatně se svézt v nákladních vozech Tatra po testovacích vozovkách. K dispozici má být deset aut. Vstupné je zdarma.

Opava

Vyzkoušejte si zadarmo netradiční sporty

Jaké jsou možnosti sportu v Opavě? Přijďte to zjistit dnes od 13.00 do opavských Městských sadů na akci Opava v pohybu. Návštěvníci si zdarma vyzkouší co nejvíce druhů pohybu a hlavně sporty, ke kterým se běžně nedostanou – například taneční lekce, minikurzy sebeobrany, šerm, ale i jízdu na rodeo býkovi nebo hod kladivem. Pro děti bude připravený skákací hrad nebo vodní atrakce a skluzavky na koupališti, které bude otevřeno po celý den zdarma. Součástí akce je také každoroční workoutová soutěž Bar Masters, na kterou přijíždí sportovci z celého Česka. Program končí v 18.00.